Jimmy Butler marque 27 points, Miami bat Boston 111-105 pour prendre les devants 2-0 en finale de l’Est

Jimmy Butler a marqué 27 points, frappant une paire de seaux pour donner la tête au Miami Heat après avoir effacé un déficit à deux chiffres au quatrième trimestre et Miami a battu les Boston Celtics 111-105 vendredi soir pour prendre une avance de 2-0 en la finale de la Conférence Est.

Bam Adebayo a récolté 22 points, 16 rebonds et neuf passes décisives, et Caleb Martin est sorti du banc pour marquer 25 points pour Miami, huitième tête de série, qui a remporté deux fois à Boston pour gagner une chance de terminer le balayage à domicile.

Le match 3 est dimanche.

Jayson Tatum a récolté 34 points, 13 rebonds et huit passes décisives pour Boston. Mais la star des Celtics est allée 0 pour 2 avec deux revirements au quatrième quart, lorsque Boston a perdu une avance de 89-77 en route vers une deuxième défaite à domicile en trois nuits. Jaylen Brown a marqué 16 points sur un tir de 7 en 23; il est allé 1 pour 5 avec un chiffre d’affaires dans le dernier quart, lorsque Miami a battu Boston 36-22.

Reportage de l’Associated Press.

