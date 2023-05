Jimmy Butler marque 27 points, Miami bat Boston 111-105 pour prendre les devants 2-0 en finale de l’Est

BOSTON (AP) – Jimmy Butler a affronté les Celtics de Boston et est reparti avec une autre victoire décisive.

Butler a marqué 27 points, frappant deux seaux consécutifs pour égaliser le match et donner l’avantage à Miami, et le Heat, huitième tête de série, a quitté Boston avec une victoire de 111-105 vendredi soir et une avance de 2-0 en finale de la Conférence de l’Est.

Butler a ajouté huit rebonds et six passes décisives. Lorsque Grant Williams a commencé à mâcher avec la star de Miami – les deux joueurs tirant des fautes techniques pour le double coup de tête – Butler a regardé Williams et le Heat a refusé de céder.

« J’adore cette version noueuse de Jimmy », a déclaré l’entraîneur du Heat, Erik Spoelstra. «Mais vous obtenez cela malgré tout. Je pense que maintenant les gens font plus attention. … Jimmy est juste un vrai concurrent.

Bam Adebayo a récolté 22 points, 17 rebonds et neuf passes décisives, et Caleb Martin est sorti du banc pour marquer 25 points pour Miami, qui rentre chez lui avec une chance de balayer et de devenir la deuxième tête de série n ° 8 à atteindre la finale de la NBA.

Le match 3 est dimanche soir.

Jayson Tatum a récolté 34 points, 13 rebonds et huit passes décisives pour Boston. Mais la star des Celtics est allée 0 pour 3 avec deux revirements au quatrième quart, lorsque Boston a perdu une avance de 89-77 en route vers une deuxième défaite à domicile en trois nuits. Jaylen Brown a marqué 16 points sur un tir de 7 en 23; il est allé 1 pour 5 avec un chiffre d’affaires dans le dernier quart, lorsque Miami a battu Boston 36-22.

« Nous avons des chiens et j’adore ça. J’aime chaque instant », a déclaré Butler lors de l’émission télévisée d’après-match. « Les gars n’abandonnent jamais. Nous n’abandonnons jamais. Nous aimons jouer les uns avec les autres. Nous avons tellement de foi et de confiance les uns envers les autres.

Les Celtics menaient par 11 au troisième quart et en ont fait une douzaine au début du quatrième. C’était une avance de 96-87 à Boston lorsque Butler a marqué et a été victime d’une faute de Williams; les deux joueurs se sont penchés l’un sur l’autre – dessinant des doubles techniques – avant que Butler ne frappe le lancer franc qui a suivi.

«Une saine concurrence. Je ne vais pas te mentir. Concurrence saine. Et j’aime ça. Je suis toujours là pour concourir. J’aime parler, parfois », a déclaré Butler. « Tant que nous obtenons la victoire, je suis bon avec ça. »

Après que Tatum ait raté de longue distance – l’un des trois 3 manqués au quatrième quart – Butler s’est dirigé vers le panier pour en faire une avance de quatre points à Boston. Miami traînait 98-96 lorsque Butler a été appelé pour une faute offensive, donnant un coup de pied à Marcus Smart après avoir atterri sur un 3 points manqué.

Spoelstra a contesté, mais a perdu.

Butler a répondu.

Il a fait un 17 pieds pour égaliser 100, puis un court fadeaway pour donner l’avantage à Miami. Après que Max Strus ait effectué l’un des deux lancers francs, Adebayo a marqué sur un dunk de retour pour porter le score à 105-100 avec moins d’une minute à jouer.

Boston a utilisé une course de 21-2 pour transformer un déficit de huit points au premier quart en une avance de 11 points.

CONSEILS

Brown était 1 sur 7 au premier quart, lorsque Tatum a marqué 12. Derrick White, qui a fait un seul 3 points, était le seul joueur autre que Tatum à avoir marqué plus de 2 points dans le premier. … Adebayo et Butler ont chacun capté cinq rebonds au premier quart. … Lowry et Grant Williams ont fait une petite bousculade après que Williams ait commis une faute sur Adebayo avec neuf minutes à faire au deuxième quart, sans répercussions.

Jimmy Golen, l’Associated Press