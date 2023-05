Jimmy Butler et Heat clôturent les Knicks pour atteindre la troisième finale de l’Est en quatre ans

Jimmy Butler a marqué 24 points, Bam Adebayo en a ajouté 23 et les Miami Heat sont de retour en finale de la Conférence Est après avoir battu les New York Knicks 96-92 vendredi soir.

Max Strus a marqué 14 points et Kyle Lowry a récolté 11 points et neuf passes décisives pour la huitième tête de série Heat, qui a remporté la série de demi-finales 4-2 pour se rendre en finale de conférence pour la 10e fois au total et la troisième fois dans les quatre derniers. années.

Miami est devenue la deuxième tête de série n ° 8 de l’histoire de la NBA à se qualifier pour la finale de la conférence – rejoignant les Knicks, qui l’ont réussi en 1999. Le Heat se rendra à Boston ou à Philadelphie lors du match 1 mercredi. Les Celtics et les 76ers disputent le septième match de leur série dimanche.

Jalen Brunson a été spectaculaire pour New York, marquant 41 points sur un tir de 14 en 22. Mais ses coéquipiers ont combiné pour seulement 51 points – Julius Randle en avait 15 et RJ Barrett 11 sur un tir de 1 pour 10. Josh Hart a également récolté 11 points pour les Knicks.

C’était risqué à la fin, mais Miami a survécu. Gabe Vincent a été appelé pour un flagrant-1 contre Brunson avec un peu moins d’une minute à jouer, commençant une course où les Knicks ont marqué quatre points en 4,6 secondes.

Brunson a effectué les lancers francs, Hart a ajouté un lay-up et une avance de 92-86 était tombée à 92-90.

Les Knicks se sont arrêtés à l’autre bout, mais n’ont jamais réussi à tirer sur la possession suivante. Lowry a repoussé le ballon pour un vol, Butler a effectué deux lancers francs avec 14,4 secondes à jouer et le compte à rebours pour les quatre derniers de la NBA était lancé.

Miami a été sifflé pour quatre fautes au cours des 2:15 premières du quatrième quart-temps, donnant le ton à New York pour continuer à atteindre la ligne tout au long de la dernière période.

Les Knicks ont créé l’égalité au début de la troisième, mais ont raté 10 autres tentatives de placement sur le terrain en seconde période – ainsi que deux lancers francs – qui auraient entraîné New York à égalité ou lui auraient donné l’avantage.

Miami plié – mais jamais cassé. Vincent a préparé Adebayo pour un dunk avec 1:05 à faire qui a mis Miami 92-86, et à ce moment-là, il est devenu une question d’arrêt.

Brunson a récolté 22 points en première mi-temps, égalant son troisième record avant l’entracte dans n’importe quel match cette saison – et son record à la mi-temps d’un match éliminatoire. Il en avait 15 au premier quart lorsque les Knicks sont sortis en volant pour prendre le contrôle tôt.

New York menait 14 dans le premier quart-temps, et Miami n’a jamais mené par plus de deux dans les 24 premières minutes. Mais c’était Miami qui menait à la mi-temps, remontant 51-50 à la pause en grande partie parce qu’il a finalement gardé New York hors de la ligne.

Les Knicks ont effectué 11 lancers francs au premier quart – le plus par n’importe quel adversaire de Heat cette saison et égalant le quatrième contre Miami dans une période d’ouverture au cours de la dernière décennie. Mais ils n’ont même pas atteint la ligne dans les 15:16 finales de la mi-temps.

Le score à ce point : Knicks 29, Heat 17. Le score sur le reste de la mi-temps : Heat 34, Knicks 21, même si Miami était surclassé 21-6 sur une plage de trois points dans les deux premières périodes.