Jimmy Butler dit qu’il n’assistera pas à la cérémonie HOF s’il est intronisé

Jimmy Butler est l’incarnation de l’humble confiance.

Bien qu’il soit connu pour avoir élevé son jeu pendant les séries éliminatoires, l’homme connu sous le nom de « Playoff Jimmy » a été catégorique sur le fait qu’il n’y a aucune substance derrière le surnom.

« Ce récit Playoff Jimmy n’est pas une chose », a déclaré Butler plus tôt dans les séries éliminatoires. « Je veux juste gagner. »

En fait, Butler tient tellement à ce que son équipe gagne qu’il ne serait même pas ému par la récompense individuelle ultime : l’intronisation au Basketball Hall of Fame.

« Je m’en fiche [about being a Hall of Famer] », a déclaré Butler à NBA TV avant le match 5 de la finale de la NBA lundi. « Honnêtement, [couldn’t] imprudent. Si nous sommes brutalement honnêtes, si j’ai été sélectionné au Temple de la renommée, je n’irai pas. Je ne vais pas aux festivités et tout ça. Je veux juste… aller me mettre les pieds dans le sable quelque part.

« C’est une chose individuelle. Je ne suis pas pour les trucs de type individuel. Je suis comme un gars d’équipe. … Je ne m’inquiète pas pour le Temple de la renommée, je vous le promets. C’est un honneur, c’est le cas. Mais je [couldn’t] imprudent. Je veux dire ça aussi. »

Ce fut une révélation choquante de la part d’un homme qui a construit un long résumé de moments spéciaux. Butler, dont le Heat, huitième tête de série, a stupéfié les Bucks, tête de série avant de vaincre les Celtics, deuxième tête de série, lors de la finale de la Conférence Est, a propulsé le Heat avec 27,2 points, 6,6 rebonds et 5,9 passes décisives par match au cours de ces séries éliminatoires. Cela inclut 56 et 42 matchs consécutifs contre Milwaukee.

Le Heat aura besoin de plus de magie de Butler s’il veut surmonter son déficit actuel de 3-1 face aux Nuggets en finale. Cela signifierait l’achèvement de la plus grande réussite de l’équipe de basket-ball et pourrait être exactement ce dont Butler a besoin pour solidifier son dossier au Temple de la renommée.

« Playoff Jimmy » a clairement indiqué qu’il était le plus intéressé par le premier.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Asssociation nationale de Basketball chaleur de Miami

Tendance NBA « Il est comme Steph Curry »: comment les Nuggets ont transformé Nikola Jokic en légende

Heat vs Nuggets: prédiction des finales NBA, choix, cotes du match 5, résultats de la série

La mascotte des Miami Heat, Burnie, atterrit aux urgences après le coup de poing de Conor McGregor





Les pépites montrent beaucoup d’aplomb dans ces finales NBA contre Heat

Calendrier des éliminatoires de la NBA 2023: comment regarder les finales de la NBA, la télévision, le streaming, gratuitement

Tableau des séries éliminatoires de la NBA 2023, classement: calendrier mis à jour, scores des finales NBA, dates





Secrétariat gagné de COMBIEN ? Relativiser la victoire historique des Belmont Stakes

Cotes du championnat NBA 2023: les Denver Nuggets sont les grands favoris pour remporter le titre NBA

LeBron James et « Le Monster » de NASCAR attirent le buzz lors de la course emblématique du Mans