La star de Miami Heat, Jimmy Butler, a déclaré qu’il était « excité » par l’impact potentiel de Lionel Messi sur la ville après l’annonce que le vainqueur argentin de la Coupe du monde signerait pour le club de football de la Major League Inter Miami CF.

Messi, 35 ans, a annoncé mercredi qu’il avait l’intention de rejoindre l’Inter Miami une fois son contrat avec le champion de France Paris Saint-Germain expiré à la fin de ce mois.

La nouvelle que l’un des joueurs les plus grands et les plus décorés de l’histoire se rendrait à South Beach a déjà provoqué un buzz dans le monde du football et au-delà.

Butler, la figure de proue d’une équipe Heat actuellement confrontée aux Denver Nuggets lors de la finale de la NBA 2023, a été interrogé jeudi lors d’une conférence de presse sur l’impact qu’il pensait que Messi pourrait avoir sur le football aux États-Unis.

« Beaucoup de bien », a-t-il dit. « De toute évidence, il est l’un des plus grands joueurs à jouer ce beau jeu. Je suis tellement excité pour la ville de Miami, de pouvoir avoir un joueur de ce calibre ici. Je suis tellement excité pour la ville de Miami de nombreuses manières différentes.

« De toute évidence, nous sommes en finale et avons l’opportunité de faire quelque chose de spécial. Maintenant qu’il est ici, je pense que tous les fans de football / football du monde entier vont venir ici et avoir l’opportunité de le regarder concourir. Je Je suis content qu’il soit là. »

L’arrivée de Messi promet d’élever le profil de l’Inter Miami dans une ville qui abrite également les Dolphins de Miami de la NFL, les Marlins de Miami de la MLB et les Panthers de la Floride de la LNH, ainsi que le Heat.

Butler était loin d’être le seul parmi l’élite sportive existante de la ville à accueillir Messi dans la ville.

« Je veux juste souhaiter la bienvenue au 305 Lionel Messi. Maintenant, nous avons deux numéros 10, mais je veux juste savoir lequel est le plus rapide », a déclaré le numéro 10 des Dolphins, le receveur large Tyreek Hill. a plaisanté dans un message vidéo mercredi. « Mais de toute façon, félicitations à toi mec. »

Alors que le Heat traînait 2-1 contre les Nuggets avant le match 4 de la finale de la NBA vendredi et que Messi n’avait pas encore réglé les derniers détails de son transfert à l’Inter Miami, Butler a naturellement déclaré qu’il prendrait son temps avant d’essayer de rencontrer l’ancienne icône de Barcelone.

« Je ne dirais pas que je le connais suffisamment, mais je l’ai déjà rencontré », a déclaré Butler. « Vais-je tendre la main? Probablement pas. Je sais qu’il a probablement une tonne de choses en cours de toute façon.

« Il vient ici pour faire quelque chose de spécial pour cette ville. Je ne tendrai pas la main. Je suis heureux qu’il soit ici, cependant. Je le suis vraiment. Je sais que nous nous connecterons chaque fois qu’il sera ici. »

Les informations de Nick Friedell d’ESPN ont été utilisées dans ce rapport.