Jimmy Butler affiche à nouveau sa domination en séries éliminatoires, Heat remporte le premier match

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

Jimmy Butler a organisé sa dernière classe de maître, alors que Miami Heat, huitième tête de série, a poursuivi l’une des courses les plus folles de l’histoire des séries éliminatoires, éliminant les Boston Celtics au TD Garden lors du premier match de la finale de la Conférence de l’Est, 123-116.

Butler, le meilleur buteur de cette post-saison de la NBA, a marqué 34 points avec sept passes décisives, un sommet en carrière en séries éliminatoires, six interceptions et cinq rebonds.

Mené de neuf à la mi-temps, Miami a renversé la vapeur lors du premier match de la série au troisième quart, battant Boston 46-25 et ouvrant une avance de 102-91. Les Celtics ont réduit l’avance à 114-110 avec 2:30 à faire, mais Butler a conduit la voie, s’est doublé et a trouvé Caleb Martin pour un triplé d’embrayage. Après des violations consécutives de déplacement par Jayson Tatum, qui a terminé avec 30 points mais a eu du mal sur le tronçon, Butler a enterré le poignard 3 de l’aile droite.

Miami est passé à 3-0 dans les matchs 1 de cette séries éliminatoires, tous venant sur la route.

Stat à savoir : Alors que les Celtics ont dominé le Heat 62-40 dans la peinture, ce n’est pas ainsi que le match a été décidé. Cette équipe de Miami, classée 27e en pourcentage de 3 points en saison régulière, a été dans le top cinq de la ligue dans ce département lors des séries éliminatoires. Mercredi, le Heat était aussi bon qu’il l’a été, tirant 16 en 31 et devançant les Celtics de 18 points au-delà de l’arc.

Jeu du jeu : Butler suce la vie de TD Garden avec un triple de sang-froid avec un peu plus d’une minute à jouer.

Prochaine étape pour les Celtics : Joe Mazzulla l’a dit dans son interview lors de l’émission : Les Celtics ont perdu leur concentration et ont levé le pied de la pédale d’accélérateur. Il faut 48 minutes pour battre cette équipe de Miami. Boston s’est vraiment affaissé défensivement et accorder 123 points est révélateur. L’autre élément ? Attaque de fin de partie. Boston doit mettre Tatum et Jaylen Brown sur la même page.

À suivre pour le Heat : Miami ne devrait rien changer. Ils peuvent aller chercher le poignard dans le jeu 2 et joueront avec l’argent de la maison. Gardez-le juste à côté pour le temps de Butler. Une chose importante : continuer à impliquer Bam Adebayo offensivement. Il a récolté 20 points, huit rebonds et cinq passes décisives dans la victoire et son activité à l’intérieur de Boston a secoué Boston.

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et un écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’appel de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @ John_Fanta .

