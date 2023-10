Jimmy Butler a un nouveau look « emo » et Internet est en ruine

La nouvelle coiffure « emo » de Jimmy Butler est la dernière obsession d’Internet.

Le joueur du Miami Heat, 34 ans, est arrivé lundi à la journée des médias avec les cheveux lissés, les ongles peints et les piercings – c’est la deuxième année consécutive qu’il a choisi l’événement pour dévoiler un nouveau look pour la saison.

«Ouais, ouais, riez-en», a-t-il déclaré devant les journalistes ricanants. Il ajoutée: « Je suis très ému en ce moment. C’est mon état emo et j’aime ça. C’est moi », a déclaré Butler. « C’est ce que je ressens ces derniers temps. »

Avec Butler arborant ce look lors de la journée des médias, lorsque les joueurs parlent aux journalistes et prennent des photos officielles, son style emo sera présenté sur les photos promotionnelles tout au long de la prochaine saison NBA.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont rapidement remarqué le nouveau look de Butler et n’ont pas pu s’empêcher d’assimiler sa coiffure à celle des groupes emo du début des années 2000 – comme Secondhand Serenade, Fall Out Boy et Panic ! à la discothèque.

Jimmy Butler pose lors de la journée des médias. Sam Navarro / Getty Images

Un post sur X, anciennement Twitter, présentait plusieurs clichés des cheveux de Butler et un mème emoji du tristement célèbre coup de cheveux noirs emo. Il disait simplement : Parce que ce soir sera le soir où je jouerai pour ifwww », une pièce de théâtre sur les paroles du tube de 2008 de Secondhand Serenade « Fall For You ».

Une autre affiche partageait la photo officielle de Butler, en écrivant, « Non, il est allé chercher ça… « COUPEZ MA VIE EN MORCEAUX ; C’EST MON DERNIER RECOURS.' »

Sur Instagram, un utilisateur a modifié la tête de Butler dans le clip de « Hey Ya ! » d’Outkast, dans lequel le rappeur Andre 3000 fait vibrer une courte presse en soie. Et le coiffeur responsable du nouveau look de Butler a partagé un extrait des coulisses d’elle lissant les cheveux de l’athlète avec « Thnks fr th Mmrs » de Fall Out Boy jouant en arrière-plan.

Internet a affectueusement appelé Butler depuis «Chaleur Wentz» et «Garçon à la balle» à «Panique! Au lancer franc.»

Jimmy Butler se fait brosser sa nouvelle coiffure au début d’une interview télévisée lundi. Rebecca Blackwell / AP

Butler aime apparemment changer régulièrement son apparence. Il a enfilé des dreadlocks à la journée des médias de l’année dernière et les a gardés pendant des mois, mais a finalement décidé que la coiffure longue pouvait interférer avec son jeu, il les a donc retirés avant le premier match préparatoire du Heat, selon à la sonnerie.

On ne sait pas combien de temps Butler gardera ses cheveux lissés, mais les utilisateurs des réseaux sociaux ont quelques idées. « Jimmy Butler va transpirer sa presse avant la fin du premier quart-temps », a déclaré une personne posté sur X.

Les internautes n’ont pas été les seuls à être choqués par la dernière cascade de Butler. Le centre thermique Bam Adebayo a déclaré aux journalistes qu’il n’avait pas vu Butler en personne avant le début de la journée et pensait que les photos des cheveux lissés avaient été retouchées avec Photoshop.

« Ce n’est pas réel! » » Adebayo a déclaré, qualifiant le look d’« hilarant ».