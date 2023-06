Jimmy Bullard a poursuivi le studio talkSPORT par un boxeur poids lourd invaincu dans un moment hilarant au milieu du spectacle

Jimmy Bullard a été poursuivi dans le studio talkSPORT par le champion britannique des poids lourds Fabio Wardley pendant Drive. Oui, c’est vraiment arrivé.

L’ancien homme de West Ham, Wigan, Fulham et Hull était un invité spécial du Drive de mardi et était son habituel enthousiaste et hilarant.

2 Et Bullard (à gauche) a défié Wardley (à droite) dans un duel bizarre au milieu du spectacle Crédit : talkSPORT

Et les choses ont pris une tournure très inattendue, même selon les normes de Bullard, lorsqu’il a défié Wardley, qui affiche une fiche de 16-0 dans sa carrière professionnelle, de le poursuivre et de le capturer.

Après avoir insisté à plusieurs reprises sur le fait que Wardley ne pouvait pas le capturer, le joueur de 28 ans a relevé le défi de Bullard.

Dans la défense de Wardley, il y a une grande table qui le sépare de Bullard mais le footballeur à la retraite a montré une tournure de rythme impressionnante pour esquiver son imposant adversaire en deux tours de studio.

Alors que Wardley abandonnait et éclatait de rire, un Bullard triomphant a crié: « Ouais, tu en veux un morceau? Flotte comme un papillon, pique comme une abeille! Je te l’ai dit. Personne n’est prêt pour le mouvement du Bully! »

Après son apparition dans l’émission, Wardley a tweeté: « Le vieux Bulldog l’a toujours dans le casier [crying laughter emojis]. »

L’hôte de Drive Andy Goldstein, désireux de s’assurer que Bullard ne devienne pas trop gros pour ses bottes, a rapporté qu’il avait vu Bullard courir devant lui avec un visage de « pure panique ».

Bullard n’a pas contesté cela, suggérant qu’il ne s’est pas senti aussi effrayé depuis une confrontation avec l’homme dur du football Duncan Ferguson pendant ses jours de jeu.

2 Contre toute attente, Bullard est sorti vainqueur Crédit : talkSPORT

Bullard a plaisanté: « Je n’ai jamais eu ce visage qu’avec le grand Duncan! »

Ne change jamais, Bouledogue !