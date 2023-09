Jimmy Buffett : Sir Elton John rend hommage après la mort de l’auteur-compositeur-interprète et homme d’affaires milliardaire | Actualités américaines

Sir Elton John a rendu hommage à l’auteur-compositeur-interprète américain Jimmy Buffett, décédé vendredi à l’âge de 76 ans.

Buffett, qui a été catapulté vers la gloire en 1977 avec le tube « Margaritaville », a qualifié son son de « rock’n’roll ivre des Caraïbes » et en est venu à symboliser un style de vie décontracté sur la plage.

Cela a à son tour conduit à une activité secondaire lucrative de magasins, de restaurants, de centres de villégiature et d’une station de radio ; transformant la star en milliardaire selon le magazine Forbes.

Sur Instagram, Sir Elton John a déclaré : « Jimmy Buffett était un artiste unique et précieux. Ses fans l’adoraient et il ne les a jamais laissé tomber.

« C’est la plus triste des nouvelles. Un homme charmant parti bien trop tôt. Condoléances à [his wife] Jane et la famille de David [Furnish] et moi. »

Image:

Buffett à la soirée des Oscars de Vanity Fair en 2022





La mort de la star a été confirmée sur son propre compte Instagram.

« Jimmy est décédé paisiblement dans la nuit du 1er septembre, entouré de sa famille, de ses amis, de la musique et de ses chiens », précise le communiqué.

« Il a vécu sa vie comme une chanson jusqu’à son dernier souffle et il manquera au-delà de toute mesure à tant de personnes. »

Buffett a été nominé pour deux Grammy Awards, pour « Hey Good Lookin' » – une reprise d’une chanson de Hank Williams – et « It’s Five O’Clock Somewhere », un duo avec la superstar country Alan Jackson.

Malgré son succès, il a toujours conservé son style décontracté. En 2015, il s’est adressé aux étudiants diplômés de l’Université de Miami portant des robes académiques et des tongs.

Ces dernières années, il a joué divers rôles au cinéma et à la télévision, du « visiteur du parc courant avec des boissons à la margarita » dans Jurassic World à son rôle de lui-même et de son sosie dans Blue Bloods.

Un spectacle de Broadway basé sur sa musique, « Jimmy Buffett’s Escape to Margaritaville », a débuté en 2017.

Le chanteur laisse dans le deuil son épouse, Jane Slagsvol, ses deux filles, Savannah et Sarah, et son fils Cameron.