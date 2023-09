Jimmy Buffett, chanteur de « Margaritaville », qui a conservé ses racines canadiennes, est décédé à 76 ans

NEW YORK –

L’auteur-compositeur-interprète Jimmy Buffett, qui a popularisé le soft rock de plage avec la chanson d’évasion aux saveurs caribéennes « Margaritaville » et a transformé cette célébration de la flânerie en un empire d’un milliard de dollars de restaurants, de centres de villégiature et de concoctions glacées, est décédé. Il avait 76 ans.

« Jimmy est décédé paisiblement dans la nuit du 1er septembre, entouré de sa famille, de ses amis, de sa musique et de ses chiens », indique un communiqué publié vendredi soir sur le site officiel de Buffett et sur ses réseaux sociaux. « Il a vécu sa vie comme une chanson jusqu’à son dernier souffle et il manquera au-delà de toute mesure à tant de personnes. »

Le communiqué ne précise pas où Buffett est décédé ni la cause du décès. La maladie l’avait contraint à reporter ses concerts en mai et Buffett a reconnu dans des publications sur les réseaux sociaux qu’il avait été hospitalisé, mais n’a fourni aucun détail.

Buffett avait déjà parlé à la Presse canadienne de ses origines canadiennes, affirmant qu’il entretenait des liens étroits avec sa famille sur la côte Est.

« Le Canada occupe une place spéciale dans mon cœur », a-t-il déclaré lors d’une entrevue en 2004. « J’ai plus de famille à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse qu’aux États-Unis. »

Lorsqu’il est arrivé sur la côte Est, les visites familiales et la pêche figuraient en tête de sa liste d’activités préférées.

Il a également parlé de son penchant pour les auteurs-compositeurs canadiens, affirmant qu’il gardait « une oreille attentive vers le Nord », favorisant notamment Gordon Lightfoot et Lennie Gallant. Il a interprété plusieurs chansons écrites par la légende canadienne Bruce Cockburn, dont deux – « Anything Anytime Anywhere » et « Someone I Used to Love » – apparaissant sur son album de 2004 « License to Chill ».

Le comédien canadien Mark Critch a déclaré que Buffett avait un « lien fort avec ses racines » à Terre-Neuve-et-Labrador.

« Il s’est rendu dans la province à plusieurs reprises et s’est fait un devoir de se produire ici », a déclaré Critch sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter. « Il était très gentil avec mon frère et il faisait preuve de la même gentillesse à chaque fois qu’il lui rendait visite. RIP Jimmy. »

« Margaritaville », sorti le 14 février 1977, a rapidement pris une vie propre, devenant un état d’esprit pour ceux qui « dépérirent », une excuse pour une vie de plaisir discret et d’évasion.

La chanson est le portrait sans hâte d’un fainéant sur son porche, regardant les touristes prendre le soleil pendant qu’une marmite de crevettes commence à bouillir. Le chanteur a un nouveau tatouage, une probable gueule de bois et des regrets pour un amour perdu. Quelque part, il y a une salière égarée.

La chanson – tirée de l’album « Changes in Latitudes, Changes in Attitudes » – a passé 22 semaines dans le palmarès Billboard Hot 100 et a culminé à la 8e place. La chanson a été intronisée au Grammy Hall of Fame en 2016 pour son caractère culturel et d’importance historique, est devenu un standard du karaoké et a contribué à faire de Key West, en Floride, un son distinctif de musique et une destination connue dans le monde entier.

« Margaritaville n’existait pas », a déclaré Buffett à l’Arizona Republic en 2021. « C’était un endroit inventé dans mon esprit, essentiellement inventé par mes expériences à Key West et le fait de devoir quitter Key West et prendre la route ». travailler, puis revenir passer du temps à la plage.

La chanson a rapidement inspiré les restaurants et les centres de villégiature, transformant le prétendu désir de Buffett pour la simplicité de la vie insulaire en une marque multimillionnaire. Il s’est retrouvé au 18e rang de la liste Forbes des célébrités les plus riches de tous les temps, avec une valeur nette de 1 milliard de dollars.

L’évolution de la marque a commencé en 1985 avec l’ouverture d’une série de magasins et de restaurants sur le thème de Margaritaville à Key West, et de nouveaux emplacements ont rapidement commencé à apparaître au-delà de la Floride. Depuis, il s’est étendu à des dizaines de catégories, notamment les centres de villégiature, les vêtements et chaussures, les boissons alcoolisées et non alcoolisées et la décoration intérieure.

Mais ceux qui pleuraient sa perte samedi se concentraient principalement sur ses chansons.

« La musique de Buffett a apporté du bonheur à des millions de personnes. Je serai toujours reconnaissant pour sa gentillesse, sa générosité et ses excellentes performances au fil des années », a écrit l’ancien président Bill Clinton sur X.

Les hommages sont venus de tous les horizons, de la star hollywoodienne Miles Teller publiant des photos de lui avec Buffett à l’ancien sénateur américain Doug Jones de l’Alabama écrivant un post X disant que Buffett « vivait pleinement sa vie ». Brian Wilson des Beach Boys a écrit : « Amour et miséricorde, Jimmy Buffett ».

James William Buffett est né le jour de Noël 1946 à Pascagoula, dans le Mississippi, et a grandi dans la ville portuaire de Mobile, en Alabama. Il est diplômé de l’Université du Sud du Mississippi à Hattiesburg et est passé de la rue dans les rues de la Nouvelle-Orléans à jouer six soirs par semaine dans les clubs de Bourbon Street.

Il a sorti son premier disque, « Down To Earth », en 1970 et en a sorti sept autres sur un clip annuel régulier, avec sa chanson de 1974 « Come Monday » de son quatrième album studio « Living and Dying in 3/4 Time », culminant à N° 30. Puis vint « Margaritaville ».

Il a joué sur plus de 50 albums studio et live, souvent accompagné de son Coral Reefer Band, et était constamment en tournée. Il a remporté deux nominations aux Grammy Awards, deux Academy of Country Music Awards et un Country Music Association Award.

Buffett est également l’auteur de nombreux livres, dont « Where Is Joe Merchant ? » et « Un pirate en regarde cinquante ». Il a ajouté des films à son CV en tant que coproducteur et co-star d’une adaptation du roman « Hoot » de Carl Hiaasen.

Buffett laisse dans le deuil son épouse, Jane; filles, Savannah et Sarah; et fils, Cameron.

Avec des fichiers de Marlo Glass à Halifax. L’écrivain d’AP Entertainment, Andrew Dalton, a contribué depuis Los Angeles.

