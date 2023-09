Jimmy Buffett a chanté sur l’Île-du-Prince-Édouard, mais il est mort avant de pouvoir le voir

Jimmy Buffett n’a jamais eu la chance de donner suite à son projet de visiter l’Île-du-Prince-Édouard cet automne, mais l’île est liée dans l’une des dernières chansons qu’il a enregistrées.

Buffett, le musicien américain qui a romancé la culture de la plage avec des tubes comme Margaritavilleest décédé le 1er septembre à l’âge de 76 ans.

Sa mort a été pleurée par les mélomanes du monde entier, y compris à l’Île-du-Prince-Édouard, où il avait développé une amitié avec son collègue auteur-compositeur Lennie Gallant.

Gallant était resté chez Buffett en Floride au printemps tout en travaillant sur son propre album et avait co-écrit deux chansons sur le prochain album de Buffett. L’un contient des références à l’Île-du-Prince-Édouard

Il avait envoyé un message à Buffett il y a à peine deux semaines, disant qu’il suivait un traitement contre le cancer mais « espérait que tout se passe pour le mieux ».

« Il voulait venir me rendre visite et il espérait arriver ici en octobre et donc il me demandait si je serais libre s’il venait à ce moment-là. Donc entendre son décès comme ça… a été un choc. «

Gallant avait prévu de lui faire visiter l’Île-du-Prince-Édouard, en particulier la région de la Côte-Nord où Gallant a ses racines. « Je voulais l’emmener à quelques endroits mentionnés… dans la chanson. »

Inspiré plus que la musique

Octobre était peut-être trop tard pour profiter des plages de l’Île-du-Prince-Édouard, et même si Buffett aimait sans aucun doute « grignoter une génoise » et « regarder le soleil cuire », il ne dépérissait pas vraiment à Margaritaville dans les dernières années de sa vie, dit Gallant. Il s’entraînait dans la salle de sport et parlait souvent du surf et de la pêche.

« J’étais en quelque sorte inspiré… Je dois me bouger le cul et y aller moi-même, commencer à faire des choses parce que… il y avait Jimmy à son âge et il le fait vibrer… un gars très en forme », a déclaré Gallant.

« C’était si soudain et je sais qu’il va vraiment manquer au monde. Ses chansons, son attitude ont joué un rôle si important dans la vie de tant de gens et ce fut un tel honneur de faire sa connaissance et d’être invité à un petit rôle. de sa vie. Cela signifiait tout pour moi.