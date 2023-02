Jimmie Ward des 49ers menace les stars des Eagles AJ Brown et DeVonta Smith

Comme plusieurs autres joueurs des 49ers, la sécurité Jimmie Ward jappe toujours après la défaite de son équipe lors de la ronde de championnat de la conférence.

Bitter ne commence même pas à décrire ce que les 49ers de San Francisco ont ressenti après leur défaite au championnat NFC contre les Eagles de Philadelphie.

On parlait de «scénario.” Il y avait quelques bons vieux commentaires de mauvais perdants. Et maintenant, il y a déjà des mois de discussions poubelles avant la saison 2023 alors que la sécurité des 49ers Jimmie Ward a déchargé quelques réflexions sur un flux en direct sur les réseaux sociaux.

Ward a abandonné les meilleurs receveurs des Eagles DeVonta Smith et AJ Brown et les a avertis que «quelqu’un doit payer» pour ce résultat du match éliminatoire.

Ward a déclaré qu’il ne voulait pas trop s’y mêler, car c’était le début de l’intersaison et tout, mais sa confiance impétueuse et sa soif de vengeance étaient hors du commun.

49ers DB Jimmie Ward: «Quand j’attrape DeVonta Smith et AJ Brown, quand je reviens à la sécurité .. Laissez-moi .. laissez-moi juste attendre avant de parler de ce discours, je ne vais pas en dire trop ici .. mais quand je le ferai .. quelqu’un doit payer .. Espérons que tous les deux doivent payer. pic.twitter.com/HD3pcGvqbA – Nation des Aigles (Champions NFC) (@PHLEaglesNation) 10 février 2023

Safety Jimmie Ward est le dernier joueur des 49ers à entrer dans l’équipe des Eagles

Le demi défensif de 31 ans a passé les neuf saisons de la NFL à San Francisco et devrait entrer en agence libre cette intersaison.

En 2022, Ward a subi diverses blessures aux ischio-jambiers et à la main qui lui ont fait manquer une courte période de la saison, et il a également heurté la tête du personnel d’entraîneurs qui l’a fait passer de sa position de sécurité libre de longue date à un demi de coin nickel.

Bien qu’il excelle dans le rôle de coin, Ward a laissé entendre dans la vidéo ci-dessus qu’il souhaitait revenir au poste de sécurité, qui est plus apprécié d’un point de vue financier.

Ward ferait bien de réfléchir à son propre avenir à San Francisco plutôt que de penser à des moyens de punir un rival NFC, car les 49ers pourraient ne pas être disposés à le payer comme sécurité premium.

De plus, Brown et Smith ont combiné pour seulement six attrapés pour 66 verges dans le championnat NFC, et ce n’est pas comme si les deux frottaient particulièrement la victoire sur le visage de leurs adversaires. Philly a gagné. Fin de l’histoire.

Ward semble toujours salé à propos de cette perte, tout comme de nombreux autres membres de l’organisation des 49ers, mais ce qui est passé est passé. Gazouillis constamment à l’équipe qui vous a battu n’est tout simplement pas un bon look, et étant donné la situation actuellement précaire de Wards à San Francisco, il n’est pas en mesure de commencer à parler claquement.

Les 49ers et les Eagles devraient jouer un match de saison régulière en 2023 – voyons simplement où en sont les choses.