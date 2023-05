Jimmie Johnson ne s’est jamais senti aussi mal préparé pour une course entrant dans Coca-Cola 600

Jimmie Johnson a remporté huit courses de la Cup Series au Charlotte Motor Speedway, plus que n’importe quel pilote de l’histoire de la NASCAR. Et pourtant, le septuple champion a déclaré qu’il ne s’était jamais senti aussi mal préparé pour une course qu’à l’approche du Coca-Cola 600 de dimanche soir.

Johnson a pris sa retraite courses de stock car à temps plein en 2020 mais participe cette année à quelques courses de coupe de chapiteau sélectionnées pour le Legacy Motor Club, dont il est copropriétaire. Il court également sur un certain nombre d’autres circuits, y compris les 24 heures du Mans le mois prochain, alors qu’il s’efforce d’apporter plus de reconnaissance à sa marque.

Cela signifie qu’il a eu une expérience très limitée dans la voiture NextGen, qui a fait ses débuts en 2022.

Johnson a couru le Daytona 500 et le Circuit of the Americas cette année dans la Chevrolet n°84, mais n’a pas participé à un ovale de 1,5 mile comme le Charlotte Motor Speedway. Et avec la pluie menaçant d’anéantir les essais et les qualifications samedi, Johnson pourrait entrer dans la voiture à froid lorsque la course commencera dimanche soir, le laissant un peu déstabilisé.

« Quelques heures (d’essais) à Phoenix sont la seule expérience ovale comparable que j’ai eue », a déclaré Johnson. « Nous avons fait 30 à 40 tours dans un simulateur et c’est tout. Je veux survivre à la première étape (dimanche) et partir de là. »

Ses attentes sont modestes pour un pilote qui a remporté quatre fois le Coca-Cola 600.

« Un top 10 ou un top 15 serait une excellente fin pour nous », a déclaré Johnson.

Johnson a déclaré qu’il était « excité, revigoré et épuisé » depuis qu’il a rejoint Maurice Gallagher l’année dernière en tant que copropriétaire du Legacy Motor Club, l’équipe anciennement connue sous le nom de Petty GMS Motorsports.

Sur la piste, la saison a été difficile pour l’équipe.

Les pilotes à plein temps Erik Jones et Noah Gragson sont 25e et 32e en points de la Coupe, et aucun des deux n’a terminé parmi les cinq premiers cette saison. La meilleure performance de ce duo est la sixième place de Jones à Talladega en avril.

« Erik continue de montrer à quel point il est bon », a déclaré Johnson. « Il a eu des circonstances difficiles cette année, et il reste concentré et fait le travail. Noah, de loin, je ne savais pas à quel point il prenait les choses au sérieux. Son désir et son engagement envers son métier sont ce qui m’a le plus impressionné.

« Nous avons un énorme effort à faire pour trouver de nombreuses façons de nous améliorer. Je suis fier de tout ce qui se passe. Je ne peux pas demander plus d’efforts à toutes les personnes impliquées. Nous avons juste besoin de plus de cohérence. »

La pluie, qui devrait se poursuivre tout au long du week-end, menace également de mettre un frein aux projets de Johnson de s’envoler pour Paris la semaine prochaine pour commencer les préparatifs de sa dernière aventure de course au Mans, un autre de ses événements mondiaux les plus convoités.

« C’est très réel », a déclaré Johnson. « Je suis très excité par cette opportunité. Honnêtement, je ne sais pas à quoi m’attendre. En ce moment, c’est une grande excitation et curiosité. »

Après Le Mans, Johnson envisage de rentrer chez lui pour continuer à construire les fondations de Legacy, qui passera aux voitures Toyota la saison prochaine .

« Ce fut une aventure passionnante dans laquelle je me suis lancé ici », a déclaré Johnson. « C’est excitant d’être dans ce nouvel élément. J’ai vraiment l’impression de faire partie de quelque chose qui va être une force dans l’avenir de NASCAR. »

