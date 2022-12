Jimmie Allen et sa femme racontent la bataille pour la santé de leur fille d’un an contre le VRS : “le pire cauchemar”

Le chanteur de musique country Jimmie Allen et sa femme Alexis parlent de la bataille pour la santé de leur enfant d’un an.

La fille du couple, Zara James, a reçu un diagnostic de VRS, virus respiratoire syncytial, quelques semaines après sa naissance en octobre 2021, selon le magazine People.

Alexis a révélé qu’elle avait découvert que sa petite fille “avait commencé à sonner et à paraître différente” et que les choses “ne semblaient tout simplement pas bien”, a-t-elle expliqué dans une interview avec le média.

Après avoir alerté son mari, ils ont pris la décision d’amener Zara à l’hôpital pour la faire examiner.

“Quand nous sommes allés à l’hôpital, ils nous ont juste dit que c’était juste un rhume et qu’il fallait rentrer à la maison, faire des remèdes maison et faire des câlins à bébé, et tout irait bien”, a expliqué Alexis.

La femme de la star de la country a ajouté qu’elle avait remarqué que leur fille ne se remettait pas et a ensuite appelé le 911 la nuit suivante.

“Ils m’ont renvoyé et ont dit qu’elle avait l’air bien et que c’était probablement juste un rhume”, a fait remarquer Alexis.

Elle a continué à parler franchement des problèmes de santé de sa fille et a déclaré qu’elle était allée chez le pédiatre pour l’aider à trouver un traitement pour son nouveau-né. Un professionnel de la santé a alors diagnostiqué chez Zara le VRS.

“Ils nous ont décrit qu’en gros, avec le VRS, ça s’aggrave avant de s’améliorer. Donc, nous étions environ le cinquième jour, et généralement le septième ou le huitième jour, c’est quand ils commencent à tourner le coin et semblent un peu mieux”, Alexis c’est noté.

Selon le CDC, le VRS “est un virus respiratoire courant qui provoque généralement des symptômes bénins de type rhume” et “peut être grave, en particulier pour les nourrissons et les personnes âgées”.

Le couple s’est souvenu d’un autre incident effrayant impliquant leur petite fille lors du défilé de Thanksgiving de Macy en 2021.

Dans le bus de tournée, Alexis a décrit que sa fille “est devenue complètement bleue et complètement hors de lui, boiteuse”.

“Je ne veux pas dire qu’elle a perdu connaissance, mais elle n’était pas là. Son corps vient de sortir et nous avons dû attendre que l’ambulance vienne nous chercher et nous emmène à l’hôpital.”

Plus d’un an plus tard, Jimmie a confirmé que la santé de Zara est “bonne maintenant” et que “vous ne sauriez même pas” qu’elle a traversé une maladie grave.

Jimmie et Alexis racontent leur histoire dans le cadre de leur implication avec Knowing RSV – une organisation dont la mission est de sensibiliser et d’éduquer les parents sur l’état de santé.

La chanteuse de musique country de 37 ans s’est rendue sur Instagram pour publier une vidéo expliquant la bataille pour la santé de leur fille.

“Je ne savais rien du VRS. Maintenant, je sais qu’il faut chercher des signes”, a déclaré Jimmie en tenant sa petite fille dans ses bras.

“Je peux vous dire que c’est effrayant, surtout quand il s’agit de nourrissons.”

Il a continué à raconter son expérience parentale sur sa plateforme de médias sociaux.

“Lorsque Lexi m’a appelé l’année dernière pour me dire que Zara avait été transportée d’urgence à l’hôpital avec le virus respiratoire syncytial (#VRS) – je me suis sentie impuissante. Je n’avais jamais entendu parler du VRS. Tout ce que je savais, c’est qu’en tant que parent, c’était mon pire cauchemar.”

Jimmie a continué à dire que le VRS est la principale cause d’hospitalisation pour les bébés de moins de 1 an.

Il a ajouté que lui et sa femme se sont associés à Sanofi pour “aider à éduquer et à responsabiliser les autres parents sur ce virus hautement contagieux”.

“Je n’oublierai jamais ce temps à l’hôpital avec Zara, et avec la saison hivernale du virus ici, et les cas de VRS récemment en augmentation, maintenant plus que jamais, il est important d’attirer l’attention sur le VRS”, a conclu Jimmie dans son article avec des liens d’information sur l’état de santé.