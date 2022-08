Jimin partage une adorable photo avec J-Hope du festival de musique Lollapalooza

Après avoir soutenu et encouragé J-Hope au Lollapalooza à Chicago, Jimin a publié une adorable photo avec le chanteur de BTS. Jimin et J-Hope, deux chanteurs préférés, ont l’air cool dans des tenues noires.

Pour les non-initiés, le 32 juillet, J-Hope de BTS a brûlé la scène à Lollapalooza avec ses performances, ARMY était extrêmement fier de voir le chanteur se produire en solo et voler la vedette au festival de musique. Jimin et Becky G étaient également présents au concert et ont été vus en train d’encourager le chanteur de K-pop.





Après le concert, J-Hope a laissé tomber une série de photos de Lollapalooza et a écrit un long remerciement pas pour ses sympathisants. Partageant les photos, il a écrit: «Le 31 juillet 2022 va être l’un de mes moments les plus grands et inoubliables. Lollapalooza était l’un des défis les plus importants de Jack in the Box. Préparer un spectacle d’une heure avec moi devant et au centre n’était qu’un moment rempli d’effroi après l’autre, et je me suis fouetté en avant aussi fort que possible, encore et encore, pour m’entraîner pour le spectacle.

Surtout, préparer chaque détail avec autant d’attention et de soin m’a permis d’apprendre en cours de route qui je suis vraiment.





Il a ajouté: “Hier était le point culminant de tout ce processus, et c’est pourquoi ce sera d’autant plus un souvenir précieux dans l’histoire de ma vie, et aura encore plus de sens !!! Je tiens à remercier tout le personnel qui a travaillé si dur pour Lollapalooza, tous mes copains dans le groupe et l’équipe de danse, Becky G pour sa présence spéciale, Jimin qui est venu jusqu’ici pour m’encourager, et surtout je veux remercier notre ARMY qui a fait briller encore plus l’étape d’hier, et je tiens à remercier encore une fois tous les organisateurs de Lollapalooza qui m’ont donné cette incroyable opportunité !!!”





Lisez aussi: J-Hope de BTS brûle la scène avec sa performance électrisante à Lollapalooza, Jimin, Becky G encourage le chanteur

Pour les non-initiés, le groupe BTS est l’un des groupes les plus aimés au monde, chaque membre a un énorme fan suivant. Le groupe comprenait V, RM, Jimin, Jungkook, Jin, J-Hope et Suga. Le groupe a été découvert en 2010, avait sorti son premier album en 2013.