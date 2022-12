Jimin, membre du BTS, collaborera-t-il avec le nouvel album solo de Taeyang ? Voici ce que l’agence de BIGBANG a à dire

Plus tôt cette année, les sensations K-Pop BTS avaient annoncé leur séparation et révélé leurs plans pour poursuivre une carrière solo et grandir. Alors que Jungkook et J-Hope ont déjà sorti leurs singles solo, il a récemment été rapporté que Jimin allait collaborer avec Taeyang, membre de BIGBANG, pour son nouvel album solo, qui devrait sortir en janvier 2023.

Selon plusieurs rapports, Jimin était censé figurer sur le nouvel album solo de Taeyang, qui sera le retour de ce dernier dans près de six ans. Sa dernière musique solo est sortie en 2017 et la sortie la plus récente de BIGBANG était leur single Flower Road en 2018.

Alors que les rapports sur la collaboration de Jimin et Taeyang commençaient à faire des vagues dans l’industrie, l’agence de Taeyang, YG Entertainment, a répondu aux rumeurs et à leur collaboration et a répondu en disant : “Nous vérifions actuellement [whether it’s true].” Pendant ce temps, l’agence de Jimin, BigHit Music, n’a pas encore répondu aux rumeurs de leur collaboration sur le nouvel album solo à venir.

Sur le plan professionnel, Jimin a récemment retrouvé ses autres membres du BTS pour se produire lors du concert gratuit à Busan, en Corée du Sud. Il a été vu par près de 50 millions de personnes. Le concert gratuit « BTS « Yet to Come » à Busan » a été organisé pour soutenir la candidature de la ville coréenne à accueillir l’Exposition universelle de 2030 et représentait une tentative de présenter la culture coréenne à un public mondial.

Le concert a commencé avec ‘Mic Drop’ et s’est poursuivi avec ‘Run BTS’, avec 19 chansons au total. Pour les performances unitaires, Jin, Jimin, V et Jung Kook ont ​​interprété “00:00 (Zero O’Clock)” et “Butterfly” tandis que RM, Suga et j-hope ont mis en scène “Ugh!” et ‘BTS Cypher PT.3 : Tueur’. L’acte de sept hommes a poursuivi le spectacle avec des chansons à succès telles que «Dynamite», «Butter», «Burning Up (Fire)», «Idol» et «Spring Day».

(Avec entrées IANS)