Jimin, membre du BTS, a cliqué en studio avec le duo de musique électronique britannique ARCADES; les débuts en solo de l’ancien PJMI au coin de la rue [View Pics]

A toutes fins utiles, BTS est l’un des groupes les plus populaires non seulement en Coréemais de tous les temps à travers le monde, avec l’impact, les fans et la renommée du Membres du BTS, Jin, J-Hope, Jimin, Jungkook, V, Suga et RM recoupant tous les groupes démographiques géographiques, culturels et ethniques imaginables. Il n’est donc pas du tout surprenant que ARMÉE alias Fans de BTS aspirent à chaque petit développement sur le K-Pop bande. Voici une mise à jour maintenant sur, Jimin fait ses débuts en solo, PJM1c’est sûr de plaire à tous BTS ARMÉE membre…

Jimin, membre du BTS, fait ses débuts en solo avec PJM1 au coin de la rue

En juillet 2022, Jimin s’était envolé pour les États-Unis pour exprimer sa solidarité avec J-Hope, qui était sur le point de faire la une Lollapalooza. Il est resté en arrière pour une réunion avec le célèbre producteur de musique Tommy Brown, après quoi la nouvelle de ses débuts en solo, maintenant intitulé PJM1, s’est répandue. Eh bien, ces débuts en solo pourraient arriver plus tôt que prévu, car Jimin a maintenant été photographié avec le duo britannique d’auteurs-compositeurs-interprètes électroniques ARCADES et quelques autres musiciens dans un autre studio.

Jimin a cliqué en studio avec le duo musical britannique ARCADES

ARCADES eux-mêmes ont pris leur position officielle Instagram poignée pour partager les détails de leur rencontre avec Jimin de BTS, sous-titrant la photo : “La meilleure équipe de tous les temps ! Quelques jours incroyables avec tout le monde chez Hybe ! @pdogg428 votre studio est fou ! Un grand amour à @slowrabbit_no1 @ghstlxxp @prod_evan pour nous avoir fait Je me sens si bienvenu. Et bien sûr, Jimin @bts.bighitofficial est tellement génial de se rencontrer enfin en personne après tant d’années de travail ensemble ! #hybe #bts #jimin .” Découvrez-le ci-dessous :

D’autres musiciens à la rencontre avec Jimin et ARCADES

? VIA SONG WRITER GABRIEL BRANDES IG POST : Jimin avec Tommy Brown (producteur d’ariana), Hudson Mohawke (producteur de hip hop et de musique électronique), Gabriel Brandes (co-auteur de stay alive), Alex Karlsson, Arcades, slow rabbit, ghstloop, pdogg . (@BTS_twt #JIMIN #BTS) pic.twitter.com/vMjHtrxRge Données et mises à jour des graphiques Bangpink (@bangpinkcharts_) 17 septembre 2022

Outre Jimin et Arcades, les producteurs internes de HYBE, Slow Rabbit, Prod Evan et PDogg, ainsi que l’auteur-compositeur-interprète suédois Garbriel Brandes étaient également présents au studio. Jetez un œil à leurs photos ci-dessus… Il semble certainement que PJM1 se produise plus tôt que tard.