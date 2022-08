Jimin de BTS veut essayer la pole dance et les ARMY ne peuvent pas l’attendre

Jimin de BTS a déclaré qu’il aimerait essayer la pole dance lorsque les membres discutaient d’idées pour les futurs épisodes de RUN BTS et, comme on pouvait s’y attendre, ARMY Twitter a éclaté. En fait, Namjoon est intervenu pour dire à Jimin que la pole dance lui conviendrait; Les ARMYs sont certainement d’accord. Entre autres idées discutées par les membres figuraient le yoga volant et la gymnastique rythmique. Le membre du BTS V a également été récemment vu en train de faire un peu de pole dance après la Fashion Week de Paris.

Les ARMYs espèrent maintenant certainement une «ère de la pole dance Vimin» et qui pourrait les en blâmer? La force principale de Jimin lui promet certainement un bon passage en pole dance.

“ça te va bien” 😩 étant donné l’incroyable flexibilité, force, expressions, mouvements gracieux et fluides de jimin, il serait vraiment incroyable en pole dance ✨pic.twitter.com/gbNgimBNmo — d ♡ (@mosaichaerts) 24 août 2022

Oh, je sais juste que Jimin serait si bon en pole dance 🔥😍

pic.twitter.com/oL8IpG6mzf – La fille de Jimin aime BTS⁷ (@jimindipidy_95) 23 août 2022

Park Jimin n’est jamais connu pour se contenter de quelque chose en dessous de la moyenne. avoir ce physique audacieux avant ses débuts et devoir suggérer que la pole dance n’est pas hors de propospic.twitter.com/0TZlunbqg0 – niki (@noice_nsr) 23 août 2022

si j’avais un nickel pour chaque fois qu’un membre du bts disait que la pole dance conviendrait à un autre membre, j’aurais deux nickels. ce qui n’est pas grand chose, mais c’est marrant que ça soit arrivé deux fois – hajima de sculpture sur bois quotidien⁷ (@wdcrvnghajima) 23 août 2022

Je suis au travail et j’imagine actuellement la pole dance de Jimin pic.twitter.com/oH5jgUYwHU — ⟭⟬B-ChimChim (lent) ⟬⟭⁷🐋💜 (@ForeverPurple23) 23 août 2022

Récemment, les ARMY étaient prêts à faire un tour après que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook aient tout mis en œuvre avec leurs expérimentations dans les nouvelles images de leur BTS’s Weverse Interview Merch Box 8.

Plus de 60 photos de l’interview ont été publiées et les fans se sont évanouis devant plusieurs photos. Cependant, la plus grande surprise est venue de Jimin. Le chanteur a été vu vêtu d’une robe de chambre, exposant sa poitrine ciselée. Le chanteur a été vu posant dans une baignoire, près d’une fenêtre, et a pris plusieurs autres poses sur les photos.

Merchbox 8 Interview Scan de livre photo #Jimin 2/2 pic.twitter.com/IYO15f7tuc — 스틸윗제케 (@stillwithjk) 15 août 2022

Maintenant, si les plans de pole dance commencent à fonctionner pour Jimin, les ARMYs seraient bien avisés d’attacher leurs ceintures de sécurité métaphoriques parce qu’ils vont être pris pour un tour.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici