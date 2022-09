Jimin de BTS sait que Biryani et Desi ARMYs se précipitent dans leurs cuisines

Jimin et biryani au poulet de BTS sonnent comme quelque chose tout droit sorti d’un rêve de fièvre de Desi ARMY, mais cela s’est maintenant produit dans le monde réel. Jimin est allé voir Weverse et a partagé comment il pensait à quoi manger et a demandé à tout le monde s’ils avaient mangé. Il fut bientôt inondé de suggestions comme la poitrine de porc et le riz frit. Une ARMY a suggéré : « Vous pouvez essayer le biryani », ajoutant que c’est très délicieux. À cela, Jimin a répondu: “C’est de la nourriture indienne.” De toute évidence, c’est une connexion qui était trop difficile à accepter pour les cœurs de Desi à la fois.

En fait, à un moment donné, “biryani” a même commencé à être tendance sur Desi Twitter, tout cela grâce à Jimin.

OH MON DIEU,,,,,, JIMIN SAIT BIRYANI KSKSKSKSMSMSMMSMS MEURT HEUREUX MAINTENANT pic.twitter.com/nBYPDmhBR0 — ☼˖☽ (@realkoomi) 4 septembre 2022

moi dans la cuisine essayant de cuisiner du biryani pour jimin pic.twitter.com/WbOWF7LTy0 — seokjin abs⁷̾ #SEXYNUKIM (@runchrandanj) 4 septembre 2022

dans la cuisine en ce moment en train de cuisiner aloo wali biryani pour mon mari jimin — nour ⋆‎ً ‎ ⌗ stream sexy nukim (@glowingbts7) 4 septembre 2022

Desi armys après avoir su que Jimin connaît le biryani pic.twitter.com/kI6oQtkpxp — Simra. Mois de Namkook (@Simrasayss) 4 septembre 2022

Jimin a mentionné les armées biryani et le Desi : pic.twitter.com/72u4tflU5y — 민 ⁷ ⟭⟬⟬⟭ (@RareArmy1) 4 septembre 2022

Les armées indiennes après que Jimin ait mentionné l’Inde : pic.twitter.com/TzuJGUcZjo — Dijucee⁷ ᵛ ˣ ᵛᵒᵍᵘᵉ ᵏ (@eupxric_bangtan) 4 septembre 2022

Biryani est littéralement à la mode en Inde après le commentaire de Jimin pic.twitter.com/K2c0TF5J73 — Preksha⁷ (@preksha_bts07) 4 septembre 2022

Jimin a également déclaré récemment qu’il aimerait essayer la pole dance lorsque les membres discutaient d’idées pour les futurs épisodes de RUN BTS et, comme on pouvait s’y attendre, ARMY Twitter a éclaté. En fait, Namjoon est intervenu pour dire à Jimin que la pole dance lui conviendrait; Les ARMYs étaient certainement d’accord. Entre autres idées discutées par les membres figuraient le yoga volant et la gymnastique rythmique. Le membre du BTS V a également été vu récemment en train de faire un peu de pole dance après la Fashion Week de Paris.

Les ARMYs espéraient une «ère de la pole dance Vimin» et qui pourrait les en blâmer? La force principale de Jimin lui promet certainement un bon passage en pole dance.

Il semble que Jimin soit assez ouvert aux nouvelles idées, donc les ARMYs peuvent totalement imaginer que le biryani figure sur sa liste de choses à essayer. On ne sait pas ce qui se passerait sur Desi Twitter si cela se produisait un jour.

