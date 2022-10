Jimin de BTS reçoit des menaces de mort d’un membre de Kim Taehyung-Jungkook ; Les ARMYs claquent les expéditeurs toxiques [view tweets]

BTS membres RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook ont été occupés par leur emploi du temps personnel. Leurs fans, connus sous le nom de BTS ARMY, sont très protecteurs envers chaque membre. Parler de BTS ARMÉE, il y en a qui n’en expédient qu’un tandis que d’autres en expédient OT7 et il y en a aussi qui aiment expédier deux des idoles ensemble. Et de tous les navires, l’un des plus populaires s’appelle Taekook Les fans de Taehyung et Jungkook. Et parmi eux, il y en a quelques-uns qui ont fait de l’ombre à d’autres membres de BTS et surtout, c’est BTS ‘ Parc Jimin alias Jimin.

Hollywood News : Jimin de BTS reçoit une menace de mort

Depuis quelques heures maintenant, BTS ARMY et Jimin Stans sont devenus furieux à propos d’une publication de compte, ou plutôt de menaces de mort contre le chanteur de Run BTS, Yet To Come. Le BTS ARMY a rapporté le compte qui a donné la menace de mort à Jimin. La poignée s’appelait vkookv_123 et elle affichait qu’il espérait que ARMY blesserait Jimin lorsqu’ils seraient allés au concert (Yet To Come). Il a qualifié Jimin d’obstacle et a également allégué que Jungkook n’aime pas Jimin et aime Taehyung. “Je vais essayer de lui tirer dessus”, avait posté en ligne le post Instagram de vkookv_123. Alors que les ARMY ont signalé le compte, il semble que le propriétaire ait créé un autre compte.

BTS ARMY demande la protection de Jimin

Bien que les ARMYs sachent que HYBE a pris des mesures contre de tels messages et comptes, ils sont déconcertés par les menaces continues. #ProtectJimin est à la mode en ligne depuis un moment maintenant. ARMY a critiqué les stans toxiques de Taekook qui ont menacé Jimin et d’autres Bangtan Boys. Découvrez les tweets ici :

Dans d’autres nouvelles, Jimin travaille dur sur ses débuts en solo. Il est récemment venu en direct sur Weverse pour interagir avec les ARMY comme promis. Jimin a également posté quelques photos sur son pseudo Instagram après le live.