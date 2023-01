Jimenez joue bientôt pour Club America et pro/rel ?

Un autre week-end de Liga MX est maintenant derrière nous, et la Clausura 2023 offre déjà beaucoup de drame après seulement deux semaines.

Les Tigres, qui ont remporté la première place, ont écrasé les détenteurs actuels du titre Pachuca (et ont pris leur meilleur attaquant), l’ancien remplaçant du Club America Oscar Jimenez a continué à saisir son moment après des années d’attente, le nouveau manager d’Atlas a obtenu trois points lors de son premier match et un possible cette décision pourrait bientôt ramener la promotion en Liga MX.

Avec un autre match encore à jouer lundi soir entre Leon et Necaxa, voici trois points de discussion de l’action de la semaine dernière dans la Clausura, et quelques observations supplémentaires.

Les Tigres prennent la première place de la Liga – et le meilleur attaquant de Pachuca

C’est une chose de remporter une victoire convaincante 4-1 sur l’actuel tenant du titre Pachuca, et c’en est une autre de le faire également après avoir pris leur numéro 9 au cours du même week-end.

Dimanche, Tigres a fait exactement cela à la suite d’un rapport d’ESPN MX samedi selon lequel Nicolas Ibañez de Pachuca – le meilleur buteur de la saison dernière en Liga MX – rejoindrait la centrale électrique de Nuevo Leon. Avec l’accord enclenché, il y avait un trou très notable en forme d’Ibañez dans le onze de départ de Pachuca dans leur défaite déséquilibrée contre les Tigres.

Dans un Estadio Universitario bondé, qui accueillait une fois de plus le superfan particulier des Tigres, Rob Schneider, l’équipe locale a rebondi contre un but précoce de Pachuca, champion de la saison dernière, marquant finalement trois buts sans réponse en seconde période pour cimenter la victoire 4-1 des Tigres.

¡Tigres, @RobSchneider y todos juntos por el triunfo ! 🫶🏼🐯 pic.twitter.com/A6IF9kTyVR — Club Tigres Officiel 🐯 (@TigresOficial) 16 janvier 2023

Il est encore tôt dans la saison de Liga MX, mais Tigres faisait partie de l’équipe de la première place dimanche : l’ailier Luis Quiñones a été brillant avec ses deux buts, le milieu de terrain Fernando Gorriaran ressemblait à l’homme du match grâce à son contrôle du match, et l’attaquant André-Pierre Gignac était généralement affirmé avec un but et une passe décisive – tout en attendant toujours d’incorporer Ibañez, le meilleur attaquant de la saison dernière.

Il est bien trop tôt pour faire des paris sérieux sur qui remportera le prochain titre, mais après que les Tigres ont battu les champions de la saison dernière, sont passés au premier rang du tableau avec des victoires consécutives et ont rendu leur équipe encore plus forte, le manager Diego Cocca et ses hommes font l’argument le plus convaincant.

¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗧𝗜𝗚𝗥𝗘𝗦 ! 𝗤𝗨𝗜Ñ𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗫𝟮

HUUUUGE NUIT POUR LUIS, GRANDE AIDE D’APG 🥳🥳🥳🥳 🐯Tigres 4-1 Pachuca🔵

⏱️ : 87′

👉🏻 : https://t.co/VEXU8LmTUa

📺 : TUDN#TUClausura2023 pic.twitter.com/M0LWAUVaM7 – TUDN USA (@TUDNUSA) 16 janvier 2023

Longtemps remplaçant, Jimenez se tient enfin debout dans le filet du Club America

C’est peut-être un euphémisme de dire que le gardien du Club America Oscar Jimenez a patiemment attendu son opportunité.

Avant 2023, le joueur de 34 ans était un remplaçant permanent, ne remportant que 13 apparitions et un total gargantuesque de 211 matchs sur le banc américain depuis 2016. Maintenant, il est devenu la figure de proue de Las Aguilas dans la Clausure.

Jimenez a obtenu un blanchissage lors d’un match nul 0-0 contre Queretaro lors de la semaine 1, et malgré avoir accordé quelques buts lors de la semaine 2 contre Toluca, le gardien de but a été très impressionnant avec ses 10 arrêts qui ont maintenu le Club America en vie lors du résultat 2-2 à l’extérieur de samedi. .

Oscar Jimenez célèbre un but pour Club America contre Toluca le 14 janvier 2023. Agustín Cuevas/Getty Images

Même avec le gardien prometteur Luis Malagon amené pendant l’hiver en tant que remplaçant attendu de l’ancien capitaine et icône mexicaine Guillermo Ochoa – qui est maintenant en Serie A italienne avec Salernitana – Jimenez a saisi son opportunité, et il l’a protégée. ainsi qu’il a protégé son propre filet.

C’est une bonne nouvelle pour une équipe du Club America qui a semblé morose cette nouvelle année. S’il n’y avait pas Jimenez, Las Aguilas aurait pu faire bien pire dans les deux premières semaines de la saison. L’attaque du Club America s’est considérablement améliorée lors de la semaine 2 contre Toluca, mais défensivement, ils avaient besoin de Jimenez pour effectuer quelques arrêts dignes d’intérêt. Malgré cela, le manager Fernando Ortiz est resté assuré que des progrès étaient en cours.

“Ce n’était pas comme nous le voulions lors de la semaine 1, mais aujourd’hui, je pars avec une bien meilleure image de la façon dont nous voulons jouer”, a déclaré Ortiz lors de la conférence de presse d’après-match. “J’espère que nous pourrons avoir un bien meilleur match le week-end prochain à la maison avec nos fans.”

📹 | Buena atajada de Oscar Jiménez pour evitar el gol escarlata 🔥🦅#SomosAmérica pic.twitter.com/VzCKMelIGQ — Club America (@ClubAmerica) 15 janvier 2023

Atlas remporte sa première victoire en Liga MX pour Mora

Dans la scène du football mexicain, il n’y a rien d’étrange ou d’inhabituel dans la plupart des CV modestes et sans prétention de Benjamin Mora.

Il est né à Mexico, a parcouru tranquillement le pays pour un travail discret en tant qu’entraîneur adjoint à différents niveaux du sport, y compris des académies de jeunes, puis fin 2015, il a fait le choix inattendu de se rendre en Malaisie et d’entraîner la réserve. du côté du Johor Darul Ta’zim Football Club. Une chance de gérer leur équipe senior en Malaisie a finalement émergé en 2017, et il continuerait à se faire un nom en Asie grâce à une poignée de titres de ligue et de coupe.

Fin 2022, l’Atlas de la Liga MX a remarqué l’entraîneur nomade et a pris de nombreux fans et experts au dépourvu en l’engageant pour le tournoi Clausura. Citer Rafael Ramos d’ESPN à propos de la décision de la direction qui a été faite en octobre de l’année dernière : “Benjamin Mora était, jusqu’à ce mercredi, inconnu de presque tout le football mexicain. Aujourd’hui, il est le nouvel entraîneur d’Atlas.”

Cette obscurité n’a eu aucun impact jeudi lors de ses débuts en tant que manager en Liga MX, qui s’est soldé par une victoire 2-1 à domicile contre Mazatlan. Malgré l’opposition qui a rendu les choses difficiles vers la fin, Atlas et Mora ont été les vainqueurs mérités qui ont prospéré grâce aux performances révolutionnaires de Julian Quiñones, Julio Furch et de l’espoir de 21 ans Jonathan Ozziel Herrera.

La réponse de Mora après sa toute première victoire en Liga MX ?

“Je ne serai jamais satisfait, on en veut toujours plus”, a déclaré le nouveau manager d’Atlas. “Je pense que nous pouvons donner beaucoup plus et jouer encore mieux.”

Observations supplémentaires

– Ailleurs dans la semaine 2 : l’Atletico San Luis, composé de 10 joueurs, a tenu Chivas en échec 0-0, Queretaro est resté sans victoire après une défaite 2-0 contre Puebla, Rogelio Funes Mori a marqué et battu son frère jumeau Ramiro Funes Mori dans un 3-2 victoire à l’extérieur de Monterrey contre Cruz Azul, un doublé de Dario Lezcano a conduit le FC Juarez à un résultat sans douleur 3-0 contre le Club Tijuana, et Diego Medina, 21 ans, a marqué deux fois pour Santos Laguna lors d’une victoire 3-0 contre Pumas.

– La semaine 2 se terminera avec Leon contre Necaxa lundi. Le match devrait être un adieu à la légende du club et capitaine Luis Montes, qui a aidé Leon à remporter trois titres de Liga MX depuis 2013.

– Le football mexicain semble se rapprocher du rétablissement de la promotion / relégation après sa suspension en 2020. Vendredi, la deuxième division mexicaine de la Liga de Expansion et le président de la Liga MX Mikel Arriola a annoncé que les clubs peuvent désormais postuler pour être éligibles à la promotion durant la saison 2023-24. La dernière règle stipule qu’au moins quatre clubs de la deuxième division doivent être approuvés pour que la promotion revienne pour 2023-24. Les ligues affirment que seuls les Leones Negros sont agréés, tout en ajoutant qu’un éventuel “feu vert” pour davantage de clubs de deuxième division agréés pourrait être annoncé en mai.

– Julio “Cata” Dominguez de Cruz Azul aurait une interdiction de trois matchs et une amende pour un incident concernant une fête d’anniversaire sur le thème de Narcos pour son fils plus tôt ce mois-ci. Dominguez a déjà purgé deux de ses trois suspensions après avoir raté les semaines 1 et 2.