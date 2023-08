Jimenez et Herrera font revenir le Mexique pour les matchs amicaux de septembre

Le Mexique a annoncé mardi la liste des 24 joueurs qui participeront aux matchs amicaux basés aux États-Unis contre l’Australie le 9 septembre à Dallas et contre l’Ouzbékistan trois jours plus tard à Atlanta.

La toute première sélection du nouveau manager Jaime « Jimmy » Lozano est soulignée par le retour du milieu de terrain vétéran du Houston Dynamo Héctor Herrera et de l’attaquant de Fulham Raúl Jiménez, tous deux récemment exclus de l’équipe mexicaine qui a remporté la Gold Cup cet été. .

Ailleurs dans l’équipe de septembre, des noms de renom et des convocations habituelles pour le Mexique, tels que Guillermo Ochoa de Salernitana, Santiago Giménez de Feyenoord et Edson Álvarez de West Ham United, ont été retenus.

¡LOTERÍAAAAAA! 🎉🇲🇽 ¡Esta es la primera convocatoria de @jaime_lozano_! 📝 ¡Sí, en este 🛳️ #VamosTodos! Merci aux équipes de la Liga MX pour vous aider à révéler la liste 💚 pic.twitter.com/9XIJSX5ABv – Sélection nationale (@miseleccionmx) 30 août 2023

Parmi les nouveaux visages qui ont été convoqués pour la première fois dans l’équipe senior du Mexique figurent Jesus Orozco de Chivas, Jordi Cortizo de Monterrey et Cesar Huerta de Pumas.

L’ailier d’origine colombienne Julian Quiñones n’a pas été inclus dans la convocation, mais Lozano a noté lundi que le joueur du Club America s’était déjà engagé à partir au Mexique, en attendant les formalités administratives.

« Nous n’avons pas été convaincants, c’était notre propre décision et nous l’acceptons, nous la validons et nous sommes très fiers d’avoir un joueur comme Julian Quiñones », a déclaré El Tri’s entraîneur plus tôt cette semaine. « Sa carrière professionnelle de footballeur s’est presque entièrement développée au Mexique.

« Il est ici depuis de nombreuses années, il est très reconnaissant envers le pays pour l’opportunité qu’il lui offre. »

En raison des échanges et des mouvements en cours, l’entraîneur mexicain a également déclaré que quelques joueurs remarquables seraient exclus de l’équipe.

Des noms comme Hirving « Chucky » Lozano, qui devrait passer un examen médical avec le PSV Eindhoven avant son transfert en provenance de Naples, Jorge Sánchez, annoncé mardi comme ajout à Porto, Jesus « Tecatito » Corona, César Montes, Gerardo Arteaga et Luis Chávez. , qui a fait ses débuts avec le Dynamo Moscou mardi, a été exclu de l’équipe.

En tant qu’entraîneur par intérim lors de la victoire du Mexique à la Gold Cup en juillet, Lozano s’est vu confier le rôle permanent plus tôt en août. L’alignement de septembre marque la première sélection effectuée par Lozano après avoir dirigé l’équipe de la Gold Cup choisie par l’ancien entraîneur Diego Cocca.

Les 24 joueurs du Mexique

Gardiens de but: Angel Malagon (Club America), Guillermo Ochoa (Salernitana), José Antonio Rodríguez (Club Tijuana)

Défenseurs: Kevin Álvarez (Club America), Gilberto Sepúlveda (Chivas), Jesus Orozco (Chivas), Jesús Gallardo (Monterrey), Johan Vásquez (Gênes), Julián Araujo (Las Palmas), Jesús Angulo (Tigres)

Milieu de terrain: Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Roberto Alvarado (Chivas), Hector Herrera (Houston Dynamo), Luis Romo (Monterrey), Jordi Cortizo (Monterrey), Érick Sánchez (Pachuca), Edson Alvarez (West Ham), Sebastian Cordova (Tigres )

Attaquants: Alexis Vega (Chivas), Santiago Gimenez (Feyenoord), Raul Jimenez (Fulham), Uriel Antuna (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Athènes), Cesar Huerta (Pumas)