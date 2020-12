L’attaquant des Wolves et du Mexique, Raul Jimenez, rentre de l’hôpital après avoir été opéré d’une fracture du crâne résultant d’un affrontement avec David Luiz d’Arsenal lors d’un match de Premier League le 29 novembre.

« Quelques bonnes nouvelles de ce week-end, » lire une déclaration des loups sur les réseaux sociaux mardi. « Raul Jimenez est sorti de l’hôpital et se repose maintenant à la maison avec sa famille. »

Jimenez était immobile au sol après l’incident et il y avait une inquiétude généralisée après que le Mexicain ait été emmené hors du terrain et transporté à l’hôpital après plus de 10 minutes de traitement sur le terrain.

Les loups ont confirmé mercredi dernier que Jimenez avait subi une intervention chirurgicale et qu’il s’était «bien rétabli à l’hôpital». Le manager mexicain Gerardo « Tata » Martino s’est entretenu El TriN ° 9 la semaine dernière et espère que la blessure n’affectera pas sa carrière à long terme.

« Je ne pense pas que ce sera le cas », a déclaré Martino dans une interview avec TUDN. « Raul est une personne très forte et un joueur de football, avec une bonne tête et une mentalité très positive. »

Jimenez a reçu des messages de soutien du monde entier et les fans des Wolves ont collecté des fonds pour fabriquer une bannière qui sera affichée lors du match à domicile de samedi contre Aston Villa.

Les loups ont également mis en place un site Web sur lequel les fans peuvent envoyer des messages de soutien à Jimenez.

L’international mexicain est devenu l’un des favoris du public à Molineux et a marqué 34 buts en Premier League depuis son arrivée au club à l’été 2018.

Il n’y a pas encore eu de pronostic sur une date de retour potentielle pour le natif de Tepeji del Rio.