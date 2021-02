Jim Weatherly, l’ancien quart-arrière vedette de l’Université du Mississippi qui a déménagé à Nashville et a écrit des mégahits tels que « Midnight Train to Georgia » dans une carrière prolifique en tant qu’auteur-compositeur-interprète, est mort à son domicile mercredi, a déclaré le magnat de Music Row Charlie Monk au Tennessean. Il a eu 77 ans le 17 mars.

Weatherly a contribué à mener Ole Miss à une saison invaincue, le championnat SEC de 1962 et le championnat national, selon plusieurs cotes, dont Litkenhous (Sagarin). Les Rebels ont de nouveau remporté le championnat SEC en 1963.

Weatherly, originaire de Pontotoc, Mississippi, a commencé à écrire des chansons à l’adolescence et était dans un groupe tout en assistant à Ole Miss.

Après avoir obtenu son diplôme, il a poursuivi une carrière dans la musique plutôt que dans le football et a connu un grand succès.

Il a écrit quelques-uns des plus grands succès de Gladys Knight & the Pips, dont « Neither One of Us Wants to Be the First to Say Goodbye », « Midnight Train to Georgia » et « You’re the Best Thing That Ever Happened to Me. »

En 2003, «Midnight Train to Georgia» a été nommé l’une des 500 meilleures chansons de tous les temps par le magazine Rolling Stone.

Weatherly était membre du Nashville Songwriters Hall of Fame et de l’ASCAP County Songwriter of the Year en 1974.

« Quand j’ai intronisé Jim au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs, j’ai dit: » C’est peut-être l’être humain le plus honorable que j’aie jamais connu « , a déclaré Monk mercredi. «Il n’a jamais eu de cigarette dans la bouche, il n’a jamais goûté à l’alcool, il ne mâchait pas (tabac), il ne jurait pas. Le seul mot que je lui ai entendu utiliser était ‘Foot! Charlie’. Il était probablement l’un des cinq auteurs-compositeurs les plus talentueux à avoir jamais débarqué dans cette ville. «

La femme de Weatherly, Cynthia, a demandé à Monk de parler au nom de la famille.

Weatherly faisait également partie du Mississippi Musicians Hall of Fame et du Ole Miss Alumni Hall of Fame.

Parmi les autres artistes qui ont enregistré les chansons de Weatherly, mentionnons Garth Brooks, Kenny Chesney, Glen Campbell, Neil Diamond, Kenny Rogers et Ray Price pour n’en nommer que quelques-uns.

Weatherly a déménagé de Los Angeles à Nashville dans les années 1980.

Weatherly a publié son autobiographie « Midnight Train » en 2018 et dans une interview avec le Jackson Clarion-Ledger a déclaré: « Je dis aux gens que le livre est essentiellement divisé en quatre parties – Pontotoc, Ole Miss, Californie et Nashville. mais c’est ainsi que ça se déroule. Je pense que les amateurs de sport trouveront beaucoup de lectures intéressantes dans les chapitres sur le football. «

