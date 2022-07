Jim Thorpe réintégré en tant que seul vainqueur des médailles d’or olympiques de 1912

LAUSANNE, Suisse (AP) – Jim Thorpe a été réintégré en tant que seul vainqueur du pentathlon et du décathlon olympiques de 1912 à Stockholm – près de 110 ans après avoir été dépouillé de ces médailles d’or pour violation des règles strictes de l’amateurisme de l’époque.

Le Comité international olympique prévoyait d’annoncer le changement vendredi à l’occasion du 110e anniversaire de la victoire de Thorpe au décathlon et de sa proclamation ultérieure par le roi Gustave V de Suède comme “le plus grand athlète du monde”.

Thorpe, un Amérindien, est revenu à un défilé de téléscripteurs à New York, mais des mois plus tard, on a découvert qu’il avait été payé pour jouer au baseball dans la ligue mineure pendant deux étés, une infraction aux règles de l’amateurisme olympique. Il a été dépouillé de ses médailles d’or dans ce qui a été décrit comme le premier grand scandale sportif international.

Thorpe reste pour certains le plus grand athlète polyvalent de tous les temps. Il a été élu athlète du demi-siècle de l’Associated Press lors d’un sondage en 1950.

En 1982 – 29 ans après la mort de Thorpe – le CIO a donné des médailles d’or en double à sa famille, mais ses records olympiques n’ont pas été rétablis, pas plus que son statut de seul médaillé d’or des deux épreuves.

Il y a deux ans, une pétition de Bright Path Strong préconisait de déclarer Thorpe vainqueur absolu du pentathlon et du décathlon en 1912. Le CIO l’avait inscrit comme co-champion dans le livre officiel des records.

“Nous saluons le fait que, grâce au grand engagement de Bright Path Strong, une solution ait pu être trouvée”, a déclaré le président du CIO, Thomas Bach, dans un communiqué faisant partie de l’annonce de vendredi. “Il s’agit d’une situation exceptionnelle et unique, qui a été résolue par un geste extraordinaire de fair-play de la part des Comités Nationaux Olympiques concernés.”

World Athletics, l’instance dirigeante de l’athlétisme, a également accepté de modifier ses records, a déclaré le CIO.

Thorpe a triplé le score de son concurrent le plus proche au pentathlon et avait 688 points de plus que le deuxième au décathlon.

Lors de la cérémonie de clôture, le roi Gustav V a dit à Thorpe : “Monsieur, vous êtes le plus grand athlète du monde.”

