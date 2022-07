Jim Thorpe est restauré en tant que seul vainqueur des médailles d’or olympiques de 1912

“Nous saluons le fait que, grâce au grand engagement de Bright Path Strong, une solution ait pu être trouvée”, a déclaré Bach.

Les exploits de Thorpe sur le terrain de football y étaient légendaires : en 1911, Carlisle a bouleversé Harvard grâce en grande partie à Thorpe.

Thorpe s’est rendu aux Jeux olympiques de 1912 à Stockholm pour participer au décathlon et à un autre concours de piste aujourd’hui disparu, le pentathlon. Il a remporté les deux, a été salué internationalement et a obtenu un défilé de téléscripteurs à Broadway à New York.

Mais l’année suivante, il est apparu qu’il avait gagné 25 $ par semaine en jouant au baseball des ligues mineures quelques années auparavant. En vertu des règles strictes de l’amateurisme de l’époque, il a été dépouillé de ses médailles d’or.

Son statut d’amateur révoqué, Thorpe a commencé une carrière dans les ligues majeures de baseball, jouant sur le terrain de 1913 à 1919 pour les Giants de New York, les Reds de Cincinnati et les Braves de Boston. Remarquablement, il est passé au football professionnel en 1920 et a joué jusqu’à l’âge de 41 ans avec six équipes, dont les Giants de New York.

Thorpe est décédé en 1953. Sa nécrologie du New York Times l’appelait “probablement le plus grand athlète naturel que le monde ait vu à l’époque moderne”.