Jim Souhan à propos de la vente de Twins par Pohlad : « Le nom est synonyme de bon marché »

Le Bref La famille Pohlad envisage de vendre les Twins du Minnesota après quatre décennies de propriété L’équipe a terminé 12-25 en 2024 et a raté les séries éliminatoires de la Ligue américaine. Les Twins ont remporté les World Series en 1987 et 1991, puis ont failli être engagés en 2001.



Les Twins du Minnesota ont annoncé une grande nouvelle jeudi matin. Après quatre décennies, le groupe de propriété Pohlad étudie la possibilité de vendre l’équipe.

La nouvelle survient après que l’équipe s’est complètement effondrée au cours des deux derniers mois de la saison et a raté les séries éliminatoires de la Ligue américaine. Les Twins ont obtenu une fiche de 12-25 lors de leurs 37 derniers matchs pour perdre une avance à deux chiffres dans la course AL Wild Card. Ils ont terminé 82-80 et étaient derrière les Royals de Kansas City et les Tigers de Detroit pour la dernière place en séries éliminatoires. Les Tigers et les Cleveland Guardians sont désormais les deux dernières équipes en lice pour la place AL dans les World Series.

Dawn Mitchell de FOX 9 a rencontré le chroniqueur du Minnesota Star Tribune, Jim Souhan, qui n’a pas été totalement surpris par l’annonce.

« Vous êtes toujours surpris quand une grande nouvelle arrive, mais quand vous y réfléchissez, cela a du sens. Joe Pohlad, un jeune homme, est arrivé et la façon dont il parlait toujours, cela sonnait comme ‘Je vais pousser cette équipe au-delà des limites.’ avantage et nous allons gagner une Série mondiale. Cela ne s’est pas produit, tout d’un coup, il est devenu le bouc émissaire. Le nom de Pohlad continue d’être traîné dans la boue », a déclaré Souhan. « Joe Pohlad étant tenu responsable de tout ce qui ne va pas dans l’équipe, je suppose que ce n’était pas très amusant. Je pense que Joe se souciait de ce que les gens pensaient de lui et tout ce qu’il entendait, c’était des choses négatives. »

L’héritage de Pohlad

Carl Pohlad a acheté les Twins à Calvin Griffith en 1984 pour 44 millions de dollars. Pohlad a embauché Andy McPhail pour diriger l’équipe, et les Twins ont remporté les World Series en 1987 et 1991. Mis à part les Lynx du Minnesota, c’est la dernière équipe sportive professionnelle du Minnesota à remporter un championnat.

En 2001, les Twins et les Expos de Montréal ont presque été sous contrat avec la Ligue majeure de baseball. Neuf ans plus tard, Target Field a ouvert ses portes en tant que nouveau domicile des Twins du Minnesota.

« Le nom Pohlad est synonyme de bon marché »

La base de fans des Twins est depuis longtemps frustrée par l’incapacité de l’équipe à dépenser beaucoup d’argent pour les meilleurs joueurs. Après avoir remporté son premier match éliminatoire en 19 essais la saison dernière et sa première série en deux décennies, l’équipe n’a pas signé de grands noms en agence libre et n’a fait aucun effort pour ramener Sonny Gray. Joe Pohlad a déclaré que l’équipe réduisait la masse salariale d’environ 30 millions de dollars en raison de l’incertitude quant à l’avenir de la télévision. Ils n’ont rien fait de significatif à la date limite des échanges, toujours à l’époque en quête de la division et d’une place pour la Wild Card.

Lors du dernier match à domicile, un fan a été expulsé d’un match et banni de Target Field pendant un an pour avoir porté une pancarte « Defund the Po…hlads ».

« Je pense vraiment que le nom Pohlad est devenu synonyme de bon marché, que cela soit juste ou non. Les voix les plus fortes se font entendre, les voix les plus fortes détestent les Pohlad et accusent les Pohlad de tout ce qui ne va pas avec les Twins », a déclaré Souhan. « L’argent peut vous aider à être compétitif, ce n’est pas aussi simple que de dépenser plus d’argent, vous gagnerez tout le temps. »

Quelle est la prochaine étape

Thad Levine n’est plus directeur général. Derek Falvey revient en 2025 en tant que président des opérations baseball, et Rocco Baldelli est de retour en tant que manager. Mais à qui les Pohlad vendent l’équipe pourrait indiquer où la franchise va aller de l’avant.