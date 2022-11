Jim Reilly gagne 289 voix d’avance sur Mike Kelley, résultats non officiels montrent – Shaw Local

Les totaux non officiels des votes mardi à 22 heures ont montré que l’adjoint du shérif du comté de Will, Jim Reilly, dirigeait le shérif du comté de Will, Mike Kelley, dans la course au shérif du comté de Will.

Reilly, un adjoint du shérif républicain du comté de Will, s’est opposé à Kelley, le shérif démocrate à deux mandats, pour la deuxième fois depuis les élections de 2018. Kelley travaille au bureau du shérif depuis 35 ans. Reilly a déclaré qu’il était dans l’application de la loi depuis 20 ans.

Reilly avait 110 424 votes et Kelley avait 110 135 votes à 22 heures mardi, selon les totaux non officiels des votes du bureau du greffier du comté de Will.

Les résultats sont basés sur les 310 circonscriptions déclarantes dans le comté.

Reilly a déclaré qu’il était extrêmement satisfait des résultats. Il a dit qu’il voulait remercier les électeurs du comté de Will et tous ceux qui travaillent dans les forces de l’ordre et qui sont les premiers intervenants qui ont soutenu sa campagne.

“Il est clair que cette victoire est due à eux. Moi et ma nouvelle administration sommes impatients de nous mettre au travail », a déclaré Reilly.

Kelley a déclaré qu’il n’était pas encore prêt à concéder et qu’il attendait les bulletins de vote provisoires et par correspondance.

« Il a gagné ce soir mais je vais attendre et voir. Il reste encore beaucoup de votes à compter », a déclaré Kelley.

Le shérif du comté de Will, Mike Kelley, regarde les résultats entrants pour sa réélection pour le shérif du comté de Will dans un bar de Lockport le mardi 8 novembre 2022. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Kelley a déclaré avoir vécu une situation similaire en 2014 contre l’ancien shérif du comté de Will, Paul Kaupas.

Lors de cette élection, Kaupas avait plus de 240 voix d’avance sur Kelley. Plus tard, un décompte final a été effectué et Kelley a obtenu un avantage de 471 voix dans ce décompte.

Dans les mois qui ont précédé les élections, la loi de réforme de la justice pénale dans l’Illinois, connue sous le nom de SAFE-T Act, est devenue un problème clé entre républicains et démocrates. Le sénateur d’État Darren Bailey, le challenger républicain du gouverneur JB Pritzker, a affirmé en septembre que la criminalité avait augmenté sous Pritzker et l’ont blâmé sur la loi SAFE-T.

Dans la deuxième offre de Reilly pour le shérif du comté de Will, il a fait appel aux électeurs préoccupés par la criminalité en critiquant la loi SAFE-T. Il a également affirmé que Kelley avait refusé de dénoncer publiquement la loi ou le «mouvement politique libéral actuel qui détruit l’application des lois».

Jim Reilly, candidat républicain pour le shérif du comté de Will (à droite) se tient avec Dawn Damiani dans un bar de Shorewood. Les résultats non officiels ont montré que Reilly avait une avance de 289 voix sur le shérif démocrate du comté de Will Mike Kelley à 22 heures le mardi 8 novembre 2022.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

En réponse, Kelley a déclaré qu’il avait fait part de ses préoccupations concernant la loi SAFE-T aux responsables de l’État bien avant qu’elle ne devienne loi et a exhorté Pritzker à opposer son veto à la législation. Kelley a déclaré qu’il avait travaillé avec les législateurs de l’État sur des projets de loi sur les remorques pour modifier la loi.

“En gros, ce qu’il dit, c’est parce que je ne suis pas publiquement sur Facebook pour dire à tout le monde que je déteste [the SAFE-T Act], que je ne fais rien. C’est juste un mensonge éhonté », a déclaré Kelley.

En tant que shérif, Reilly a déclaré qu’il souhaitait que son administration sélectionne les personnes les plus qualifiées pour la haute direction, réduise les coûts et augmente l’efficacité du bureau du shérif, utilise une unité tactique en civil pour cibler les zones à forte criminalité et mette en place une base de données de renseignement.

Pour son troisième mandat, Kelley a déclaré qu’il souhaitait améliorer le recrutement et la rétention des agents correctionnels à la prison du comté de Will, reconstituer la flotte du bureau du shérif avec des véhicules plus récents et continuer à travailler pour obtenir des fonds pour les initiatives de prévention de la toxicomanie.

Reilly a déclaré que Kelley considérait sa fonction publique comme un travail à temps partiel.

“Cela a entraîné une baisse du moral et un manque de direction générale au sein du département du shérif”, a déclaré Reilly.

Kelley a déclaré que l’affirmation de Reilly était “inventée”. Il a dit qu’il n’y avait qu’un petit pourcentage de personnes au bureau du shérif qui n’étaient pas satisfaites.

“La plupart d’entre eux sont les personnes que j’ai dû discipliner pour une raison ou une autre”, a déclaré Kelley.