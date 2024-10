Jim Parsons sur la possibilité de reprendre le rôle de « Big Bang Theory » dans un spin-off

Bien que La théorie du Big BangL’univers à l’écran de s’agrandit, ne vous attendez pas à ce que Jim Parsons visite le Comic Center de Pasadena de si tôt.

Suite à l’annonce d’un spin-off de Max en préparation, le gagnant du Golden Globe a suggéré qu’il pourrait faire une pause dans le rôle de Sheldon Cooper lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait reprendre le rôle pour une apparition, 17 ans après ses débuts en tant que personnage.

« Alors que nous sommes assis ici maintenant, non, mais moi aussi, je ne dirais jamais jamais à rien, parce que la vie change tellement », a déclaré Parsons lors de son apparition sur Qui parle à Chris Wallace ? vendredi.

« Vous savez, l’une des choses est que c’était si spécial comme ce que c’était. Et ils appellent cela un éclair dans une bouteille pour une raison, et vous pouvez être sûr que ce ne serait pas ça », a-t-il ajouté. « Et alors, pourquoi ferions-nous cela ? Je ne sais pas si c’est ce que je ressens à ce sujet en ce moment. Mais comme je le dis, si Dieu le veut, la vie est très longue.

Parsons est à l’origine du rôle hilarant du physicien théoricien et ancien enfant prodige lorsque La théorie du Big Bang a été créée sur CBS en 2007 et a duré 12 saisons jusqu’en 2019. « Je suis assez convaincu que c’est presque, sinon totalement, une bénédiction à 100% à ce stade », a-t-il déclaré à propos de son passage dans la série. « Je sais que je n’aurais pas dit ça il y a 10 ans. »

Kevin Sussman et Lauren Lapkus dans La théorie du Big Bang. (Michael Yarish/CBS via Getty Images)

Après l’annonce d’un nouveau spin-off pour Max l’année dernière, Kevin Sussman, Brian Posehn et Lauren Lapkus ont signé des contrats de détention de talents pour potentiellement reprendre leurs rôles de Stuart Bloom, Bert Kibbler et Denise dans la série, qui devrait tourner autour de Le magasin de bandes dessinées de Stuart.

Parsons a repris son rôle pour la finale de la série de mai Jeune Sheldonqui mettait en vedette Iain Armitage dans le rôle de son jeune homologue. L’acteur a également été producteur exécutif et a raconté la série sous le nom de Sheldon pour ses sept saisons, qui ont débuté en 2017.

Entre-temps, Jeune Sheldon spin off Le premier mariage de Georgie et Mandy sera diffusée le jeudi 17 octobre sur CBS, avec Montana Jordan et Emily Osment reprenant leurs rôles de frère aîné de Sheldon, Georgie Cooper, et de sa femme Mandy McAllister.