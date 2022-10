Jim Parsons de «Big Bang Theory» était prêt à se battre pour Mayim Bialik: «Presque jamais en désaccord avec les écrivains»

Pouvez-vous imaginer “The Big Bang Theory” sans Sheldon ? Probablement pas, étant donné le succès gigantesque que le personnage a eu indépendamment de la série, avec la série dérivée de “Young Sheldon” toujours à l’antenne.

Pouvez-vous maintenant imaginer la comédie de longue date sans l’intérêt romantique de Sheldon devenu épouse Amy dans Mayim Bialik? Jim Parsons, qui a interprété Sheldon, a déclaré qu’il n’était pas disposé à imaginer un scénario dans lequel le personnage de Bialik serait radié du programme.

Apparaissant à l’origine dans un épisode, le personnage de Bialik, Amy Farrah Fowler, a été présenté comme un intérêt romantique pour Sheldon. “Il y avait une certaine attention négative quand j’ai rejoint le casting parce que certaines personnes tenaient Sheldon très proche d’eux et ne voulaient pas qu’il change ou devienne un petit ami ringard”, a expliqué Bialik dans le nouveau livre “The Big Bang Theory: The Histoire définitive et intérieure de la série à succès épique », par Entertainment Weekly.

Parsons ‘se souvient d’avoir pensé à l’ajout de Bialik à la série lors de la finale de la saison trois, “‘ Je ne laisserai pas ce personnage partir sans se battre.’ C’était remarquable pour moi, seulement en ce que je n’étais presque jamais en désaccord avec les écrivains.”

Il a poursuivi: “À un moment donné, j’ai ressenti une certaine façon de travailler avec Mayim comme j’étais, si pour une raison quelconque nous semblions la sevrer de cette série en tant que personnage, j’irais leur parler.”

Il n’a jamais atteint ce point, car Bialik a été ramené la saison suivante. “Après mon épisode dans la finale de la saison 3, j’ai littéralement pensé que mon personnage ne reviendrait peut-être jamais. J’avais été hors de l’industrie pendant si longtemps… ça aurait vraiment pu aller dans les deux sens”, se souvient-elle.

“La semaine où on m’a proposé un contrat régulier, j’avais dit à mon manager : ‘Je pense que c’est mon dernier épisode ; je pense qu’ils en ont fini avec moi et qu’ils ont fait tout ce qu’ils voulaient avec mon personnage.’ Et cela m’a rendu vraiment triste. J’en ai parlé à mon manager, et elle m’a rappelé plus tard dans la journée et m’a dit : “Tu ne vas pas croire l’appel que je viens de recevoir. Ils aimeraient t’offrir un poste à part entière en tant que titulaire. !'”

L’émission a duré 12 saisons, ce qui en fait la comédie multi-caméras la plus longue de tous les temps avec 279 épisodes.

Parsons pense que la série a été renforcée par des personnages féminins supplémentaires, notamment Bialik dans le rôle d’Amy et Melissa Rauch dans le rôle de Bernadette Rostenkowski-Wolowitz. “Je l’ai dit il y a des années, mais je le crois encore plus maintenant que l’une des choses les plus intelligentes que la salle des écrivains ait jamais faites a été de présenter Bernadette et Amy à un point où, en ce qui concerne les intérêts et les intrigues, nous n’en avions pas besoin. encore. Les scénaristes n’ont pas laissé le puits s’assécher avant qu’ils ne se disent, Oh mon Dieu, devrions-nous adopter un enfant ? Devrions-nous amener un singe ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont branché ces gens pour voir ce qui allait marcher et comment cela fonctionnerait, et j’ai pensé que c’était du génie.”

Le livre “The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series” contient des entretiens avec des membres de la distribution et une préface du réalisateur de l’émission, Chuck Lorre.