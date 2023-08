Jim Nugent fait son pitch pour les Cardinals – Shaw Local

Jim Nugent a grandi à une heure et demie de St. Louis à New Haven, Mo., rêvant de jouer un jour pour les Cardinals.

Ses premiers souvenirs d’être un fan des Cardinals sont d’aller à un match au début des années 80 en regardant Ozzie Smith faire son célèbre saut périlleux arrière alors qu’il prenait sa position à l’arrêt court.

« J’ai vu (le flip) à la télévision, mais pour le voir en personne, j’ai été époustouflé », a-t-il déclaré. « Quelle chose cool Et puis juste le craquement de la chauve-souris. Regarder le premier match auquel je suis allé et entendre tout et les bruits de la foule.

Il s’est vraiment mis à suivre les Cardinals lors de la Série mondiale de 1987 contre les Twins et aimait particulièrement Willie McGee, comme beaucoup, beaucoup d’autres fans de Cardinal, et Ozzie.

Plus tard, il a convaincu sa femme d’acheter des billets pour chaque match du NLCS de 1996 au Busch Stadium contre les Braves lorsqu’ils vivaient à Saint-Louis.

Lundi, Nugent, 47 ans, professeur d’éducation physique de la maternelle à la 5e année pour Bureau Valley, a réalisé son rêve. Il n’a pas pu jouer pour les Cardinals, mais il a lancé un premier lancer au Busch Stadium.

Il est sorti sur le monticule à l’ombre de l’Arche juste à côté du fleuve Mississippi, devant des milliers de fans des Cardinals qui se rassemblaient toujours pour le match de la nuit, y compris sa famille et environ 30 membres de la famille élargie du Missouri.

Et il a lancé une frappe parfaite, juste au milieu du champ intérieur des Cardinals Jose Fermin, qui avait la tâche de la nuit d’attraper les premiers lancers.

« C’était probablement l’une des choses les plus cool que j’ai jamais faites. J’étais ébloui. Bien sûr, j’étais nerveux », a-t-il déclaré. «J’ai juste marché là-bas, j’ai lancé et c’était un bon lancer. J’étais donc content de ça.

« C’était une sorte de moment surréaliste … comme, ‘Est-ce que ça se passe?' »

Fermin n’a jamais bougé son gant et a donné un signal de frappe après avoir effectué la prise. Nugent a discuté avec Fermin, a pris une photo avec lui et Fredbird, la mascotte, et a fait dédicacer le ballon et son gant par le joueur de champ intérieur des Cardinals.

Nugent a avoué à Fermin qu’il était assez nerveux et lui a dit qu’il ne savait pas comment ils jouaient devant autant de monde chaque jour.

« Il a dit: » Ah, tu t’y habitues après un certain temps. Quel gentil garçon », a-t-il déclaré.

Nugent s’est préparé pour son grand moment, jouant au catch avec sa fille, Mya, et son fils, Nolan, pendant environ 10 minutes par nuit avant l’événement. C’est le gant de Mya qu’il a emmené avec lui sur le monticule du Busch Stadium, car cela le rendait plus confortable.

« J’ai fait ça ces deux dernières semaines. J’étais nerveux à ce sujet. Je ne voulais pas faire rebondir la balle là-dedans », a-t-il déclaré. « La plupart des gens ne pensent probablement même pas à ce genre de choses. Je voulais pouvoir lancer un strike. Je savais que je n’avais qu’une seule occasion de faire un bon lancer, alors je voulais être prêt pour ça.

En tant que grand fan des Cardinals, il a déclaré que le moment était tout ce dont il rêvait.

«Être sur le terrain, marcher là où les joueurs marchent. Sortir sur le terrain… Je ne peux même pas le décrire. Juste le fait que je dois me tenir là-bas sur le terrain. C’était tellement cool », a-t-il déclaré. « C’était éprouvant pour les nerfs. Mais marcher là-bas jusqu’au monticule, c’était un rêve devenu réalité.

« Quiconque aime le baseball. Quiconque aime les cardinaux. Je n’ai pas à te le dire. C’est juste une tradition profondément enracinée en vous. J’ai adoré chaque seconde. »

Jim Nugent, professeur d’éducation physique de Bureau Valley K-5, a été accueilli par les Cardinals de St. Louis pour lancer le premier lancer du match de lundi par Fredbird et le joueur de champ intérieur des Cardinals Jose Fermin. (Photo fournie par Jim Nugent)

Le premier lancer de lancer de Nugent lui a été offert par son copain de lycée, Clayton Kuhn, un avocat de Saint-Louis, qui avait remporté l’opportunité lors d’une vente aux enchères caritative.

« Je l’ai connu toute ma vie. Il a un cœur en or », a déclaré Nugent. «Nous partageons l’amour pour les cardinaux. Je suis allé au match 7 des World Series 2011 quand nous avons gagné et c’était grâce à lui. Il a appelé et a dit : ‘Hé, tu veux y aller ?’ Nous sommes allés les voir gagner les World Series. C’était juste fou là-bas.

