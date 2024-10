Jim Justice passe outre ses difficultés commerciales et se déclare vainqueur du Sénat de Virginie-Occidentale

CHARLESTON, Virginie-Occidentale — Plus d’un mois avant les élections du 5 novembre, Jim Justice a déclaré sa victoire dans sa course au Sénat dans une Virginie occidentale profondément républicaine, un coup de poitrine au moment même où le gouverneur à deux mandats se battait en coulisses pour conserver une partie des sièges. ses entreprises familiales en règle.

Dans un État où Donald Trump a remporté tous les comtés lors des deux dernières élections présidentielles, Justice s’est couronné successeur en fuite de Le sénateur sortant Joe Manchindont le siège avait été l’une des dernières lignes de défense des démocrates tentant de préserver leur faible majorité.

« Je le répète sans cesse : jugez-moi sur mes actes », a déclaré Justice aux journalistes le 19 septembre.

Ce défi aurait pu avoir une autre signification, en rappelant les banques, les créanciers, les agences fédérales et autres qui harcèlent la justice depuis des années pour payer ses dettes, notamment les défauts de paiement, les retards de paiement et les amendes judiciaires. Il fait face à des menaces de saisie. Au début de son mandat, le gouverneur a été poursuivi pour ne pas avoir vécu dans son manoir à Charleston, comme l’exige la loi, et lorsqu’il y était, sa liste de réalisations n’était pas particulièrement longue ni remarquable.

Plus récemment, la famille de Justice payé une dette pour parer à la menace d’une société de recouvrement pour vendre aux enchères l’hôtel historique de son complexe Greenbrier.

Et pourtant, les vantardises de la Justice étaient probablement justifiées. L’homme politique aux manières folkloriques et un bouledogue de compagnie nommé Babydog à ses côtés est en lice pour un siège que les démocrates nationaux ont pratiquement concédé dès que Manchin a décidé de ne pas se présenter à nouveau. Les républicains en avaient fait une cible privilégiée, et les dirigeants des deux partis en étaient venus à croire que même Manchin ne pouvait pas remporter un troisième mandat complet en tant que démocrate dans un État devenu parmi les plus républicains du pays.

Selon AdImpact, qui suit les données sur les dépenses de campagne, les démocrates ont été dépensés plus que les républicains pour la course dans une proportion de plus de 5 contre 1, le démocrate Glenn Elliott recevant moins de 3 millions de dollars d’aide de groupes extérieurs.

Reste à savoir si les électeurs ignoreront le bagage de Justice. Elliott a été surpris par la déclaration publique de victoire de Justice et par son refus de tenir un débat. Elliott, ancien maire de Wheeling qui a été approuvé par Manchin avant Manchin est passé du Parti démocrate à un parti indépendanta déclaré que les électeurs méritent d’en savoir plus sur la justice, y compris sur ses finances.

« L’un des aspects frustrants de la campagne est que tous les problèmes rencontrés par le gouverneur, pour une raison ou une autre, ne semblent pas être pris en compte par l’électeur moyen », a déclaré Elliott.

En refusant de débattre, le juge a simplement dit qu’il était trop occupé.

« Je veux franchir la ligne d’arrivée en tant que gouverneur », a-t-il déclaré. « C’est tout ce qu’il y a à faire. »

En tant que gouverneur, Justice poussé à réduire l’impôt sur le revenu et des milliards pour la réparation et la construction de routes. Il a mis en avant les excédents élevés des revenus de l’État, la création d’emplois et le tourisme.

Mais il a été critiqué pour le sous-financement des écoles publiques et du système de placement familial de l’État, et les défenseurs des résidents à faible revenu affirment qu’il n’a pas réussi à relever les défis auxquels sont confrontés les citoyens les plus nécessiteux. Pendant la pandémie, certains législateurs ont attaqué les prix décernés par la justice aux personnes vaccinées contre le coronavirus. « dépenses inutiles ».

La Virginie occidentale a l’un des taux de pauvreté les plus élevés des États-Unis. C’est aussi a perdu le pourcentage le plus élevé de résidents parmi tous les États au cours de la dernière décennie, un exode qui lui a coûté un siège au Congrès et qui s’est poursuivi tout au long du deuxième mandat de Justice, selon les estimations démographiques du US Census Bureau pour 2023.

Bien que l’on ne sache pas exactement jusqu’où remontent les dettes familiales de Justice, elles sont antérieures à son mandat de gouverneur et le privent du droit de se qualifier de milliardaire.

« Je suis surpris que les responsabilités liées à son entreprise et à d’autres choses n’aient pas vraiment miné sa popularité », a déclaré Robert Rupp, professeur d’histoire politique à la retraite du West Virginia Wesleyan College.

Les poursuites intentées il y a plus de dix ans concernaient des factures contractuelles impayées ou des dettes dues par les exploitations minières de la famille Justice dans le Kentucky, le Tennessee et la Virginie. Juste avant son élection en 2016, les sociétés charbonnières de Justice devaient des millions d’arriérés d’impôts à certains des comtés les plus pauvres des Appalaches. Ses sociétés détenaient également des millions de privilèges fiscaux dans l’État de Virginie-Occidentale.

Les défis n’ont cessé de s’accumuler, atteignant un sommet cette année. Plus tôt ce mois-ci, la famille de Justice a déclaré avoir résolu ses dettes pour éviter la saisie de l’hôtel Greenbrier, qui a accueilli des présidents et des membres de la famille royale dans le complexe qu’il a racheté en 2009. Un responsable syndical de Greenbrier a déclaré en août que la famille de Justice avait au moins 2,4 millions de dollars de retard en paiements à une caisse d’assurance maladie des salariés, mettant ainsi en danger la couverture des travailleurs.

La justice, qui changé de parti sept mois après son entrée en fonction, a déclaré à plusieurs reprises que les efforts visant à s’emparer de l’hôtel étaient inefficaces. vengeance politique. Le Parti démocrate de l’État a déclaré que c’était « une conséquence directe de sa propre incompétence financière ».

Elliott, cherchant à faire passer le message, s’est lancé dans une tournée estivale dans les 55 comtés. Le ministère de la Justice a organisé quelques arrêts de campagne à l’automne, faisant plutôt des annonces de développement économique et des visites dans les écoles, en amenant Babydog.

Elliott a déclaré que les résidents devraient prêter attention à qui est Justice, « pas à celui qu’ils voient à la télévision avec le chien et aux chèques à distribuer lors des différentes cérémonies d’inauguration. Mais celui qui ne paie pas ses factures et ne paie pas ses impôts. Ne respecte pas le processus. Ne se présente pas au travail. Il ne pense pas que les électeurs méritent de le voir débattre et considère leur vote comme acquis.»

La campagne de Justice a permis de récolter 4,3 millions de dollars, contre environ 800 000 dollars pour Elliott. La justice est restée fidèle au chemin qu’il a emprunté lors d’une victoire facile des primaires du GOP contre le représentant américain Alex Mooney.

Même Justice s’émerveille de la fluidité de son parcours.

« Je ne veux pas dire cela de manière égoïste », a déclaré Justice aux journalistes le mois dernier. « Lors de la primaire, je n’ai pas mis de pancarte. Pensez-y une seconde. Je n’ai pas déposé une seule inscription et j’ai gagné avec plus de 35 points. Les gens de cet État me connaissent. Ils me connaissent et ils me connaissent très bien. Je n’ai fait presque aucune campagne.

« Du point de vue de la course au Sénat et tout le reste, la course au Sénat est terminée. Nous allons gagner la course, et nous allons gagner la course en partant.