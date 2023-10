Jim Jordan tente de survivre à une bousculade de RINO pour devenir le prochain président de la Chambre – Twitchy

Après la sortie de Steve Scalise de la course à la présidence, Jim Jordan de l’Ohio est devenu le prochain choix probable du GOP pour occuper ce poste.

Jordan a reçu les voix nécessaires en conférence pour être pris en considération, mais il aura besoin de 217 voix à la Chambre plénière.

Non, pas cette Full House… nous voulons dire celle remplie de politiciens intéressés qui semblent incapables d’accomplir quoi que ce soit d’utile.

L’obstacle actuel de Jim Jordan vient des types d’établissements du GOP.

Jim Jordan a été impliqué dans le complot de Trump visant à voler les élections et à prendre le pouvoir ; il a exhorté Pence à refuser de compter les votes électoraux légaux. Si les R nomment Jordan comme président, ils abandonneront la Constitution. Ils perdront la majorité à la Chambre et ils le mériteront.

Certaines des premières critiques sont venues du caucus à la retraite RINO.

Oh tais-toi mec. Huit personnes ont éliminé McCarthy. Et Jim Jordan est un terroriste législatif https://t.co/iBpFBqmb0M

Pour ne pas être en reste face à Cheney, l’ancien membre du Congrès ukrainien, Adam Kinzinger, s’en prend également à la Jordanie.

Cependant, l’opposition à Jim Jordan qui compte réellement ne vient pas des politiciens républicains défaillants, mais plutôt des résistants de l’establishment au sein du parti.

Si vous êtes plus intéressé à travailler avec des démocrates qu’avec des membres de votre propre parti, vous voudrez peut-être réfléchir aux raisons pour lesquelles Liz Cheney a été contrainte de prendre une retraite anticipée par les électeurs du Wyoming.

🚨 JUST IN : Le représentant Mike Rogers (R-AL) travaille avec les démocrates pour voter pour un président alternatif plutôt que de voter pour le représentant Jim Jordan (R-OH) comme président de la Chambre.

Pathétique.

Arrêtez-le déjà ! Nous aimons déjà Jim Jordan. Vous n’êtes pas obligé de continuer à le vendre.

Les marchandages qui se déroulent à huis clos entre politiciens nous retourneraient probablement l’estomac, mais les votes publics ont le pouvoir d’effrayer les hommes d’État fragiles et de les inciter à faire des choix populaires, souvent contre leur instinct.

Nous pensons que la Jordanie finira par remporter la plupart de ces voix, mais aucun candidat ne pourra résister à de nombreux résistants.

Tout candidat est confronté aux mêmes calculs difficiles, de sorte que les représentants seront probablement également amenés à évaluer la perception du public d’un parti qui ne parvient même pas à élire sa direction.

Nous voulons de la transparence et nous la méritons. Les Américains sont fatigués d’un leadership FAIBLE et gluant.

Nous verrons si le vote aura réellement lieu mardi. Sinon, la Jordanie n’a clairement pas les voix… pour le moment.

Si un vote public a lieu, la Jordanie obtiendra la plupart, sinon la totalité, des voix nécessaires pour devenir président et soit elle l’emportera purement et simplement, soit l’objectif sera de faire pression sur les récalcitrants pour qu’ils cèdent.

Si la marge des voix est faible, cette pression deviendra énorme, puisque le poste de président reste vacant, pour le plus grand plaisir des démocrates.

Il est scandaleux que Jim Jordan ait été nommé par le parti et bénéficie du soutien de McCarthy et McHenry, alors que Mike Rogers et quelques républicains de la Chambre préfèrent travailler avec les démocrates. Si vous êtes républicain à la Chambre des représentants, votez pour Jim Jordan, et non pour Hakeem Jeffries. https://t.co/n7DQFCTNGa

-Mike Lee (@BasedMikeLee) 14 octobre 2023