Jim Jordan subit une défaite au premier tour pour la course à la présidence, laissant son sort incertain

WASHINGTON — La Chambre est restée dans l’impasse mardi alors que le représentant Jim Jordan, R-Ohio, n’a pas réussi à obtenir suffisamment de voix pour devenir président au premier tour.

Jordan, le dernier candidat du Parti républicain à la présidence, a reçu 200 voix, bien en deçà des 217 nécessaires pour gagner à la Chambre. Vingt républicains ont voté pour quelqu’un d’autre que Jordan.

Il ne pouvait se permettre de perdre que trois voix du Parti Républicain, étant donné que le représentant Gus Bilirakis de Floride, un partisan de Jordan, a raté le vote en raison d’un enterrement, et que les 212 démocrates ont soutenu le chef de la minorité Hakeem Jeffries de New York.

Après avoir rencontré l’ancien chef de la majorité rival Steve Scalise et s’être blotti avec ses alliés dans le bureau du whip du GOP Tom Emmer, Jordan a déclaré à une foule de journalistes qu’il ne planifierait pas un autre vote en salle mardi soir, comme le réclamaient plusieurs de ses adversaires.

Au lieu de cela, le prochain vote aura lieu mercredi à 11 heures HE, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il retardait le vote, Jordan a répondu : « Nous devons continuer à parler aux membres. »

« Nous devons avoir un orateur, et cela ne peut pas être un accord avec les démocrates. Le peuple américain ne veut pas de cela. Ils ont élu les républicains avec une majorité – une petite majorité, je comprends », a déclaré Jordan. « Mais nous avons obtenu 200 voix au premier tour. »

Ce vote représente l’angoisse et l’amertume qui persistent parmi les républicains après que la Chambre a été plongée dans la paralysie il y a exactement deux semaines, lorsqu’un groupe de huit rebelles conservateurs a voté pour évincer Kevin McCarthy de son poste de président, dans une démarche sans précédent.

Alors qu’il quittait le vote de mardi, le représentant John Rutherford, R-Fla., a déclaré qu’il continuerait de voter pour Scalise, le premier candidat du parti à la présidence, lors des prochains scrutins jusqu’à ce que les républicains puissent proposer un autre « candidat consensuel ».

« Écoutez, il a remporté le vote face à face de la conférence contre Jim Jordan », a déclaré Rutherford à propos de Scalise.

Le vote raté de mardi Cela prouve que Jordan, président du puissant comité judiciaire soutenu par l’ancien président Donald Trump, a encore beaucoup de travail à faire pour convaincre les récalcitrants. Ses alliés ont participé au vote de mardi en reconnaissant qu’ils pourraient avoir besoin de plusieurs scrutins pour assurer la victoire, mais avec l’air confiant qu’un nombre suffisant de républicains se rallieraient. Cela est actuellement testé.

Alors que Jordan renvoyait un détracteur, le représentant Doug LaMalfa, R-Calif., dans la colonne du oui, un autre républicain de la Chambre a déclaré qu’il était au courant de cinq à six collègues républicains qui ont soutenu Jordan lors du premier vote, mais qui n’ont pas voté pour lui lors du premier vote. un deuxième tour de scrutin.

Après l’expulsion de McCarthy, les Républicains ont nommé Scalise, le leader n°2 du GOP, pour lui succéder, mais il s’est retiré après avoir vu aucun moyen de gagner suffisamment de voix. Ensuite, la conférence a sélectionné Jordan, un brandon de droite qui avait perdu de peu les élections précédentes à huis clos face à Scalise.

McCarthy et Scalise ont tous deux voté pour la Jordanie mardi en signe de solidarité.

Mais les 20 républicains anti-Jordan l’ont facilement empêché d’obtenir une victoire rapide. Les 20 détracteurs : Représentants Don Bacon du Nebraska ; Ken Buck du Colorado ; Lori Chavez-DeRemer de l’Oregon ; Anthony D’Esposito, Andrew Garbarino, Nick LaLota et Mike Lawler, tous de New York ; Mario Diaz-Balart, Carlos Gimenez et John Rutherford, tous de Floride ; Jake Ellzey, Tony Gonzales et Kay Granger, tous du Texas ; John James du Michigan ; Jen Kiggans de Virginie ; Mike Kelly de Pennsylvanie ; Doug LaMalfa de Californie ; Mike Simpson de l’Idaho ; Victoria Spartaz de l’Indiana ; et Steve Womack de l’Arkansas.

Certains alliés de la Jordanie ont déclaré qu’ils n’abandonneraient pas leurs efforts pour l’élire.

« Nous voterons autant de tours que nécessaire pour un homme qui est un vrai patriote », a déclaré le représentant Ralph Norman, RS.C.

Mardi soir, le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries, DN.Y., a déclaré aux journalistes que la situation qui se déroulait était « irréelle, incroyable et inacceptable ». Il a ouvert la porte à une solution bipartite pour faire passer à nouveau le projet de loi à la Chambre.

« Nous recherchons une voie bipartite qui soit authentique, véritable et sur laquelle nous voulons nous mettre d’accord et défendre », a-t-il déclaré. « Il y a des conversations informelles qui se sont accélérées ces derniers jours. J’espère, maintenant qu’il est clair que Jim Jordan n’a pas les voix pour prendre la parole, que ces conversations s’accéléreront ce soir.