Dans une décision surprise, le représentant Jim Jordan, républicain de l’Ohio, soutiendra un projet visant à habiliter temporairement le président par intérim Patrick McHenry, RN.C., jusqu’en janvier, selon trois sources, permettant ainsi aux travaux législatifs de se poursuivre face à deux guerres. et une fermeture imminente du gouvernement.

Jordan, le dernier candidat du Parti républicain à la présidence qui a perdu deux tours de scrutin cette semaine, continuera de se présenter à la présidence et tentera de consolider les votes entre-temps, ont indiqué les sources.

Plus tard, les républicains quittant une réunion à huis clos sur la débâcle du président ont confirmé que Jordan avait informé la conférence du GOP qu’il soutenait McHenry.

Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, s’entretient avec le président intérimaire, le représentant Patrick McHenry, RN.C., alors que la Chambre des représentants se prépare à tenir un vote sur un nouveau président le 18 octobre 2023. Gagnez McNamee / Getty Images

Il n’est pas clair, selon une source proche, si la Jordanie tentera un troisième tour de scrutin pour la présidence jeudi. Cela reste en suspens et dépendra du déroulement de la conférence de la matinée.

La résolution visant à responsabiliser McHenry, le président intérimaire nommé à ce poste après que Kevin McCarthy a été évincé de son poste de président le 3 octobre, pourrait également ne pas obtenir les voix, selon cette source, donc beaucoup de choses restent en suspens.

« C’est le plus grand refus des électeurs républicains que j’ai jamais vu », a déclaré un allié conservateur de Jordanie, le représentant Jim Banks, R-Ind., a déclaré en quittant la réunion. « Nous devons élire un président. Nous avons été envoyés ici pour élire un président. C’est une échappatoire. (…) C’est une grave erreur, et plus de la moitié des républicains présents dans cette salle sont contre. »

Une source démocrate de haut rang a déclaré à NBC News que les démocrates avaient « discuté » avec les républicains du plan d’autonomisation de McHenry et qu’il y avait du respect pour une résolution rédigée par le représentant modéré Dave Joyce, R-Ohio, pour autonomiser McHenry.

Trois législateurs démocrates ont déclaré à NBC News que le chef de la minorité Hakeem Jeffries de New York avait déclaré au caucus qu’il souhaitait vérifier une fois de plus auprès des républicains les termes de ce dont ils discutaient, mais qu’ils ne soutiendraient que quelqu’un qui aurait voté pour certifier l’élection de 2020. élections (comme McHenry l’a fait) et qu’ils acceptent de soutenir l’accord initial sur la limite de la dette conclu entre la Maison Blanche et McCarthy.