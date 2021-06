Jim Jordan s’en prend à Microsoft dans le cadre d’une nouvelle série de projets de loi antitrust

Le membre du Congrès Jim Jordan (R-OH) prend la parole lors d’une audition du sous-comité du droit antitrust, commercial et administratif sur « Les plateformes en ligne et le pouvoir de marché. Examiner la domination d’Amazon, Facebook, Google et Apple » à Capitol Hill le 29 juillet 2020 à Washington, DC.

Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, le plus haut républicain du comité judiciaire de la Chambre, met en lumière Microsoft alors que le comité se prépare à annoter une série de projets de loi antitrust sur la base d’une enquête technologique qui a exclu le géant du logiciel.

Dans une lettre obtenue par CNBC en date de lundi, Jordan demande au président de Microsoft, Brad Smith, si la société serait considérée comme une « plate-forme couverte » en vertu des projets de loi antitrust présentés plus tôt ce mois-ci par un groupe bipartite de législateurs.

Le paquet de cinq projets de loi, qui doit être examiné par le comité plénier mercredi, fait suite à une enquête du panel sur Amazon, Apple, Facebook et Google. Les projets de loi remodeleraient les lois antitrust de manière à avoir des impacts clairs sur ces quatre entreprises.

Mais l’impact sur Microsoft est moins clair, d’autant plus qu’il n’était pas une cible distincte des enquêtes. Smith a même parlé aux législateurs du panel pendant l’enquête, L’information rapporté, partageant l’expérience de Microsoft d’être la cible d’une affaire antitrust et discutant du fonctionnement d’Apple de l’App Store.

La lettre de Jordan aborde la question encore insaisissable de savoir dans quelle mesure Microsoft serait affecté par les nouvelles factures. Avec le seuil d’une « plate-forme couverte » fixé à une capitalisation boursière de 600 milliards de dollars et 50 millions d’utilisateurs actifs mensuels ou 100 000 utilisateurs professionnels actifs par mois aux États-Unis, Microsoft fait presque certainement l’affaire. Mais les pratiques ciblées par certaines législations correspondent plus directement à celles des autres géants de la technologie.

Microsoft semblerait être touché par certaines des législations les plus larges, comme celle qui déplace la charge de la preuve vers les plates-formes dominantes dans les cas de fusion et une autre imposant la portabilité des données entre les plates-formes. Mais d’autres, visant les pratiques discriminatoires de ces entreprises ou interdisant aux entreprises dominantes de posséder et de vendre sur des marchés où il existe un conflit d’intérêts, semblent plus facilement s’adapter à des entreprises comme Amazon ou Apple.

Le représentant David Cicilline, DR.I., président du sous-comité judiciaire de la Chambre sur les lois antitrust qui a mené la charge de la législation, a déclaré Axes, « Je ne sais pas si Microsoft satisferait au test établi dans ces cinq projets de loi. » Il a dit Bloomberg que les régulateurs seraient ceux qui décideraient qui est soumis aux mesures.

Smith, pour sa part, a précédemment déclaré à Bloomberg TV : « Il y a des aspects de la législation qui a été présentée à la Chambre la semaine dernière qui s’applique absolument à Microsoft et à de nombreuses autres sociétés. »

Jordan est resté l’un des principaux sceptiques du comité en ce qui concerne l’enquête et les projets de loi antitrust, préférant se concentrer sur les allégations selon lesquelles les plateformes technologiques censurent les conservateurs. Les plateformes ont nié les accusations et les utilisateurs conservateurs dominent souvent les pages les plus consultées sur des services comme Facebook. La lettre de Jordan réitère ces allégations et demande des détails sur les pratiques de modération de contenu de LinkedIn, propriété de Microsoft, en plus des questions sur les projets de loi antitrust.

Le représentant Ken Buck, R-Colo., le plus haut républicain du sous-comité antitrust, a avancé sur une ligne plus fine lorsqu’il s’agit d’examiner la réglementation antitrust et de répondre à des préoccupations similaires concernant les biais de plate-forme. Il a fait valoir que le pouvoir démesuré des plates-formes dominantes est au cœur de ces problèmes. Déjà, plusieurs autres républicains l’ont rejoint pour coparrainer le nouveau paquet législatif.

Dans sa lettre à Smith, Jordan aborde le lien entre la modération de la plate-forme et l’antitrust, demandant, si les projets de loi deviennent loi, si Microsoft « cessera d’exercer un contrôle éditorial sur le contenu des utilisateurs sur ses plates-formes ».

