Jim Jordan se prépare à se frayer un chemin jusqu’au marteau de l’orateur

Jordan a obtenu son audition.

C’est l’un des beaucoup des cas où le républicain de l’Ohio a utilisé des tactiques dures – ou ce que certains de ses collègues qualifieraient d’intimidation – pour obtenir ce qu’il veut. En fait, il était si bon dans ce domaine que POLITICO l’avait surnommé « l’autre président de la Chambre » à l’époque.

Jordan veut une fois de plus quelque chose que beaucoup de ses collègues ne veulent pas lui donner. Alors qu’il fait un dernier effort pour devenir président, il se retrouve confronté à son propre choix : s’en tiendra-t-il à sa récente transformation en un joueur d’équipe ? Ou bien revient-il aux tactiques dures sur lesquelles il a bâti sa réputation ?

Une chose est claire : il a du travail à faire. Alors que Jordan a remporté hier la nomination du Parti républicain au poste de président, le vote était loin de la démonstration d’unité que lui et ses alliés avaient prédite. Un nombre impressionnant de 81 républicains ont rejeté Jordan en faveur d’un simple député d’arrière-ban, le représentant Austin Scott (R-Ga.), qui a décidé de se présenter quelques heures seulement avant le vote.

« Nous avons été choqués par le nombre de personnes qui n’ont pas voté pour lui », a déclaré le représentant Daniel Webster (Républicain de Floride). a déclaré à Bloomberg. « Il n’y avait nulle part où aller et ils ne voulaient toujours pas y aller. »

Le défi auquel Jordan est confronté se résume à ceci : bien qu’il se soit davantage aligné sur les dirigeants au cours des trois dernières années, nombre de ses collègues ne lui font toujours pas confiance.

Beaucoup d’entre eux craignent qu’il n’adopte la politique de la corde raide en matière budgétaire et n’oblige le gouvernement à procéder à des fermetures. Un groupe encore plus important est furieux de la façon dont il a traité Steve Scalise après que le leader de la majorité parlementaire a remporté l’investiture mercredi, et ils ne souhaitent pas voir le deuxième place se retrouver avec le marteau.

Il n’est cependant pas surprenant que Jordan et ses alliés soient prêts à se battre d’une manière que Scalise ne l’était pas. Leur stratégie est simple : éliminer les récalcitrants lors d’un vote public et les mettre dans une marmite politique.

« Ce qui va se passer, c’est qu’ils vont voter sur place, puis ils entendront la base », a déclaré le représentant Tim Burchett (R-Tenn.) a déclaré à POLITICO vendredifaisant écho à la conviction du monde jordanien selon laquelle ses adversaires céderont sous la pression de la base du GOP.

La théorie a certainement du mérite : lors d’un nouveau vote au scrutin secret au cours duquel il a été demandé aux membres s’ils soutiendraient Jordan, l’opposition est passée de 81 à 55. Et sur ces 55, seule une poignée a rendu publique son opposition, ce qui suggère qu’il y a voire une crainte de rompre ouvertement avec la Jordanie.

Mais pour atteindre 217, il faudra un effort de fouet de la terre brûlée qui va à l’encontre de l’ensemble du discours que Jordan a fait à ses collègues ces derniers jours – qu’il est un homme changé qui représentera tous Des républicains, pas seulement des conservateurs qui plaisent à la base.

Et s’il décidait de détruire son opposition sur le terrain, cela reviendrait à répudier sa position du début de la semaine, à savoir que le candidat devait recueillir 217 voix à l’intérieur de la conférence avant de mener un combat au sol.

(Notez que Jordan n’est pas seul dans cette volte-face particulière : plus tôt cette semaine, lorsque Scalise était en plein essor, le président évincé Kevin McCarthy a soutenu la règle du 217 premier. Après la nomination de Jordan hier, lui et le président intérimaire par intérim Patrick McHenry a dit aux Républicains de faire la queue, selon une personne présente dans la salle : Jordan volonté être orateur. C’est un message qu’aucun des deux hommes n’a envoyé après la nomination de Scalise.)

Malgré la pression, un groupe de républicains coordonne déjà en privé un effort pour tenir bon contre lui. Parmi eux, il y a ceux qui ne font pas confiance à son jugement sur le financement gouvernemental et les faucons de la défense qui n’aiment pas qu’il ait hésité sur les augmentations du budget du Pentagone.

Il ne s’agit cependant pas d’un groupe ayant l’habitude de défier ses collègues, c’est le moins qu’on puisse dire. Jordan a également d’autres avantages : contrairement à Scalise, qui a subi des pressions pour abandonner après un jour, il a plus de trois jours pour courtiser ses adversaires avant le vote prévu de mardi. Et franchement, de nombreux membres en ont assez de ce drame, impatients de choisir un leader et de passer à autre chose.

Une personne familière avec l’effort de Jordan pour le fouet a rejeté l’idée selon laquelle Jordan essayait de se frayer un chemin vers le marteau. Après avoir obtenu la nomination hier, Jordan a encouragé les membres sceptiques à l’appeler pour lui faire part de leurs inquiétudes, a déclaré la personne, et aucun législateur ne lui a depuis dit qu’il ne voterait pas pour lui dans l’assemblée.

« Le président Jordan a clairement indiqué qu’il souhaitait unir la conférence afin d’adopter les projets de loi attendus par le peuple américain en donnant à Israël les ressources dont il a besoin pour détruire le Hamas, sécuriser la frontière et réformer la FISA », a déclaré le porte-parole Russell Dye. « Il a hâte de travailler avec l’ensemble de la conférence pour y parvenir lorsqu’il sera conférencier. »

