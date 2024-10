Jim Jordan n’a pas réussi à devenir président l’année dernière. Mais son ascension au sein du GOP n’est peut-être pas encore terminée

BOARDMAN, Ohio– Pendant des années, l’enseigne était restée dans un coin du siège du Parti républicain dans le comté de Mahoning, dans l’Ohio, prenant la poussière.

« Bienvenue au futur président de la Chambre Jim Jordan», dit-il.

Donald Skowron, un policier à la retraite de Youngstown qui avait dessiné le panneau au pochoir en 2015, s’est assuré qu’il était à nouveau exposé, rénové pour l’occasion, alors que Jordan s’arrêtait la semaine dernière pour une visite de campagne avant les élections de cette année.

Jordan n’a pas reconnu le signe et a plutôt concentré ses brèves remarques sur les candidats aux courses les plus compétitives de l’Ohio qui pourraient déterminer le contrôle de la Chambre et du Sénat.

Mais les ambitions de leadership du républicain de l’Ohio sont apparues de manière frappante, bien que tacites, alors qu’il s’engage dans une tournée dans plusieurs États visant à soutenir les candidats républicains à la Chambre.

Jordan nie être candidat à un poste de direction, déclarant à l’Associated Press dans une interview dans le hall d’un hôtel Marriott que ses objectifs sont d’aider à maintenir le contrôle républicain et de diriger le comité judiciaire de la Chambre pendant encore deux ans.

« Je suis concentré », a déclaré Jordan lorsqu’on l’a interrogé sur sa candidature à un poste de leader, puis il a changé de vitesse. « Nous allons gagner, et Mike Johnson va être orateur et Président Trump va être à la Maison Blanche », a-t-il déclaré.

Pourtant, l’homme de 60 ans a passé la période précédant le jour du scrutin à agir moins comme un puissant président de comité que comme un membre « informel » de l’équipe de direction républicaine de la Chambre, selon les législateurs et collaborateurs du Parti républicain. Beaucoup voient ses activités comme une sorte de course fantôme pour devenir chef du GOP, en particulier si le parti perd sa majorité et cherche un nouveau départ.

Jordan est apparu avec des titulaires et des candidats dans le Colorado, l’Arkansas, le Missouri et le Michigan. Et il a été actif dans son État d’origine, l’Ohio, qui compte deux des courses House les plus compétitives du pays.

Le représentant Michael Rulli, R-Ohio, qui a passé plusieurs jours avec Jordan alors qu’il traversait l’État de Toledo à Akron, a déclaré que Jordan « travaillait 24 heures sur 24 ».

« Je pense qu’il est en quelque sorte un membre informel de l’équipe dirigeante », a déclaré à l’AP le candidat républicain Kevin Coughlin, qui se présente dans une course serrée pour le 13e district de l’Ohio. « Il ne fait aucun doute qu’il fait partie de la prise de décision. »

Autrefois détesté par les dirigeants républicains, Jordan est passé du statut d’agitateur extérieur à celui d’actif du parti. Ce changement s’inscrit dans le cadre d’une transformation plus large au sein du Parti Républicain, d’abord sous le Tea Party et maintenant à l’ère de Trump alors qu’il brigue un autre mandat à la Maison Blanche.

Coughlin, qui connaît Jordan depuis que les deux hommes ont tous deux servi dans l’Ohio Statehouse, a déclaré que Jordan « a compris comment trouver l’équilibre entre principe et efficacité ».

« Vous savez, si vous faites partie de ces gens qui veulent juste incendier l’endroit quand vous n’obtenez pas ce qu’ils veulent à chaque fois, vous ne serez pas une personne très efficace », a déclaré Coughlin. « Et je pense qu’il a compris ça. »

Jordan est une figure appréciée au sein de la base républicaine, en partie à cause de son style pugiliste au Capitole, où il est connu pour ses affrontements avec les démocrates lors des audiences des commissions.

Les Républicains confrontés à des courses à la fois difficiles et faciles à travers le pays étaient impatients de se présenter aux côtés de Jordan, souhaitant à la fois l’enthousiasme qu’il apporte alors que les électeurs font la queue pour prendre un selfie avec le favori de MAGA, et l’élan de collecte de fonds qu’il génère auprès des donateurs conservateurs.

Rien qu’au cours du dernier mois, la Jordanie a remis 1,5 million de dollars au Comité national républicain du Congrès, l’organisme de campagne pour les courses du GOP, selon de récentes révélations de la Commission électorale fédérale. Cela porte le total qu’il a donné pour ce cycle à 2,5 millions de dollars, l’une des sommes les plus importantes qu’il ait versées depuis son arrivée à Washington en 2007.

Un collaborateur républicain a déclaré que les flux de trésorerie de la Jordanie arrivaient à un moment où le parti avait du mal depuis des mois à rivaliser avec les chiffres de collecte de fonds des démocrates.

Certes, les activités de campagne de Jordan sont éclipsées par celles du président Johnson, qui sillonne le pays depuis des mois dans son rôle de faiseur de la majorité républicaine, collectant plus de 26 millions de dollars pour le CNRC depuis qu’il a obtenu le marteau il y a un an. Même si son avenir à la tête du pays est loin d’être assuré, Johnson a un puissant allié en la personne de Trump. Si les Républicains obtenaient la majorité, sa capacité à remporter le marteau serait considérablement renforcée.

Et malgré sa popularité auprès de ses collègues, la campagne potentielle de Jordan pour un rôle de leader se heurte à un obstacle majeur : le représentant de la Louisiane. Steve Scalisele leader de la majorité parlementaire.

Scalise est également très apprécié parmi ses collègues et a été, au fil des années, un moteur de collecte de fonds pour les républicains de la Chambre, suscitant un soutien précieux dans toute course à la direction. Au cours des derniers mois seulement, Scalise a levé 15,2 millions de dollars pour la SCGDV, selon les informations financières, ce qui porte le montant total collecté ce cycle à un peu plus de 55 millions de dollars.

Mais Scalise a fait sa propre course pour le poste de conférencier l’année dernière, alors qu’il s’occupait des traitements médicaux contre le cancer du sang. Il a assuré à ses collègues qu’il était à la hauteur malgré ses problèmes de santé.

Pour l’instant, Jordan construit des ponts et des alliés dans des coins inattendus du parti, cherchant à prouver que ses compétences politiques vont au-delà d’être un tison et de faire preuve de loyauté envers Trump.

« J’ai appris il y a longtemps que gagner vaut mieux perdre. Donc, nous essayons de gagner. Et nous essayons d’aider tout le monde », a déclaré Jordan à l’AP.