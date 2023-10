Jim Jordan n’a pas obtenu suffisamment de voix pour être président de la Chambre lors du premier tour de scrutin

Le président du pouvoir judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, n’a pas réussi à obtenir suffisamment de voix mardi pour devenir le prochain président de la Chambre lors du premier tour de scrutin.

Après les premiers tours de scrutin, la Jordanie manquait des 217 voix nécessaires pour remporter la présidence. L’appel au quorum final a fixé la participation à la Chambre à 432, ce qui signifie que 217 reste le seuil de majorité à moins que les membres n’aient voté « présent » lors du vote par appel nominal pour l’orateur.

La représentante républicaine de New York, Elise Stefanik, a prononcé le discours de nomination de Jordan à la Chambre avant les votes.

Avant le vote, Jordan a déclaré aux journalistes qu’il « se sentait bien ».

L’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, a annoncé lundi qu’il soutiendrait la Jordanie pour devenir le prochain président. De nombreux autres républicains ont suivi après le soutien de McCarthy.

Vingt républicains ont fini par voter contre la Jordanie dès le premier tour.

Le représentant du Nebraska, Don Bacon, a été le premier républicain de la Chambre à voter contre la Jordanie, plaçant son vote pour McCarthy. Le représentant du Colorado, Ken Buck, n’a pas répondu lorsque son nom a été appelé lors du premier appel des listes au premier tour de l’élection du Président et a fini par voter pour le whip de la majorité, Tom Emmer. La représentante de l’Oregon, Lori Michelle Chavez-DeRemer, a été la deuxième à voter contre la Jordanie, votant également pour McCarthy.

Le représentant du Texas, Jake Ellzey, a été le troisième à voter non pour la Jordanie, plaçant son vote pour le représentant de Californie, Mike Garcia. Le représentant de New York Anthony D’Esposito a été le quatrième non à voter pour la Jordanie, votant pour l’ancien candidat du GOP du New York, Lee Zeldin. Le représentant de New York, Andrew Garbarino, a également voté pour Zeldin. Le représentant de Floride Carlos Gimenez a fini par voter pour McCarthy. La représentante du Texas Kay Granger a voté pour Scalise, tout comme le représentant du Texas Tony Gonzalez.

Le représentant de Pennsylvanie, Mike Kelley, a voté pour Scalise. La représentante de Virginie, Jen Kiggans, a été la onzième républicaine à voter contre la Jordanie, votant pour McCarthy. Le représentant de New York, Mike Lawler, a également voté pour McCarthy.

Le représentant de New York, Nick LaLota, a voté contre Jordan, votant pour Zeldin. Le représentant de Floride, John Rutherford, a également voté contre Jordan, plaçant son vote pour Scalise. Le représentant de l’Idaho, Mike Simpson, a également voté pour Scalise.

Le représentant de l’Arkansas, Steve Womack, a également voté pour Scalise.

La représentante de l’Indiana, Victoria Spartaz, a voté pour le représentant du Kentucky, Thomas Massie. Le représentant californien Doug LaMalfa a voté pour McCarthy. Le représentant du Michigan, John James, a fini par voter pour le représentant de l’Oklahoma, Tom Cole.

La Chambre est entrée en vacances après le vote, les Républicains devant désormais trouver un moyen d’obtenir 217 voix.

Mardi matin, il y avait au moins onze républicains de la Chambre qui avaient pas engagé voter pour la Jordanie.

Les donateurs conservateurs ont déclaré lundi soir au Daily Caller qu’ils s’engageaient à suspendre le financement des membres républicains de la Chambre qui refusent de soutenir Jordan à la présidence. (EN RELATION : EXCLUSIF : les donateurs conservateurs s’engagent à refuser le financement aux membres du GOP qui votent contre Jim Jordan à la présidence)

Le leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise, et Jordan ont déclaré qu’ils se présentaient à la présidence de la Chambre un jour seulement après l’éviction de McCarthy le 3 octobre. Après avoir perdu la présidence, McCarthy dit il quitte son poste « avec un sentiment de fierté [and] accomplissement. » Il a ensuite rejeté les rumeurs selon lesquelles il envisageait de démissionner du Congrès et a annoncé son intention de briguer un autre mandat. (EN RELATION : Kevin McCarthy soutient Jim Jordan comme président de la Chambre)

La Chambre des représentants des États-Unis a voté en faveur de la destitution de McCarthy comme président après que les démocrates se soient joints à huit républicains de la Chambre pour voter en faveur d’une motion visant à quitter le fauteuil.

Le représentant républicain de Floride, Matt Gaetz, a déposé la motion, qui a obtenu le soutien des démocrates après que McCarthy a refusé de faire des concessions en échange de leurs votes.