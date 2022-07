Jim Jordan lance une crise alors que les démocrates de la Chambre se dressent contre SCOTUS sur l’égalité du mariage

Facebook

Le représentant Jim Jordan a affirmé que le projet de loi démocrate visant à protéger l’égalité du mariage était un complot visant à intimider la Cour suprême.

Vidéo de la Jordanie :

Jim Jordan rejette le projet de loi sur l’égalité du mariage comme “simplement le dernier épisode de la campagne des démocrates pour délégitimer et tenter d’intimider la Cour suprême des États-Unis”. pic.twitter.com/RGpyJM1EQR –Aaron Rupar (@atrupar) 19 juillet 2022

Jordan a déclaré à la Chambre: «Nous pensions que les démocrates étaient obsédés par le président Trump, mais le juge Thomas est juste derrière. Ce projet de loi n’est que le dernier épisode de la campagne des démocrates pour délégitimer et tenter d’intimider la Cour suprême des États-Unis.

Selon la Jordanie, le fait que le Congrès accomplisse son devoir constitutionnel en adoptant des lois est une campagne d’intimidation contre la Cour suprême.

Le représentant Jordan suggère que la Cour suprême puisse faire des lois par le biais de ses décisions, et c’est complètement faux. Notre système constitutionnel de freins et contrepoids est conçu pour que le Congrès promulgue des lois et que la Cour suprême se prononce sur la constitutionnalité de ces lois. C’est le travail du Congrès d’adopter des lois, et le projet de loi sur l’égalité du mariage est la codification des croyances de la grande majorité des Américains.

L’adoption de lois par le Congrès n’est pas une campagne d’intimidation contre la Cour suprême, mais Jim Jordan, qui était co-conspirateur dans le complot de coup d’État de Trump, a montré son désir de détruire les fondements de la démocratie américaine.