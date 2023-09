Jim Jordan interpellé pour avoir échappé à l’assignation à comparaître du 6 janvier pendant 500 jours

Représentant républicain de l’Ohio Jim Jordan a été fustigé pour avoir échappé à une assignation à comparaître devant le comité de la Chambre enquêtant sur l’émeute du 6 janvier au Capitole après que son parti a suggéré au procureur général Guirlande Merrick devrait être commis au mépris du Congrès.

Mercredi, lors d’une audience de surveillance de la Chambre sur la « politisation et la militarisation » du ministère de la Justice, le représentant du GOP Thomas Massié a interrogé M. Garland sur l’enquête sur Chasseur Biden.

M. Garland a répondu qu’il n’allait pas commenter une enquête en cours.

M. Massie – qui siège au Comité judiciaire de la Chambre présidé par M. Jordan – a poursuivi en affirmant que le procureur général pourrait être jugé pour outrage au Congrès.

« N’êtes-vous pas en fait coupable d’outrage au Congrès lorsque vous nous donnez cette réponse ? C’est une réponse qui est appropriée lors d’une conférence de presse », a-t-il déclaré.

M. Garland a ensuite expliqué la séparation des pouvoirs au membre du Congrès du Kentucky.

Plus tard, représentant démocrate Éric Swalwell a repris les commentaires de M. Massie lors de l’audience – soulignant, en fait, que le législateur qui dirigeait l’audience pourrait être accusé d’outrage au Congrès.

« Mon collègue vient de dire que vous devriez être jugé pour outrage au Congrès », a-t-il déclaré à propos de M. Jordan.

« Et c’est assez riche parce que la personne qui dirige actuellement la salle d’audience, M. Jordan, a éludé son assignation à comparaître pendant environ 500 jours. »

« Donc, si nous parlons d’outrage au Congrès, soyons réalistes. Tu es sérieux ça Jim Jordan, témoin d’un des plus grands crimes jamais commis en Amérique, un crime pour lequel il y a eu plus de poursuites que n’importe quel crime commis en Amérique, refuse d’aider son pays et on va nous faire sermonner ? À propos du respect de l’assignation à comparaître et de l’outrage au Congrès ?

Le 12 mai 2022, le comité restreint de la Chambre a assigné M. Jordan à comparaître dans le cadre de son enquête sur l’émeute du 6 janvier.

Cependant, dans son rapport final, le panel a écrit qu’il n’a pas respecté l’assignation à comparaître alors qu’il semblait « avoir eu des communications matériellement pertinentes avec Donald Trump ou d’autres à la Maison Blanche ».

Jim Jordan à l’audience (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Évoquant la saga, M. Swalwell a demandé lors de l’audience : « Vous vous moquez de moi ? Il n’y a aucune crédibilité de ce côté-là.

Se tournant vers le procureur général, M. Swalwell a déclaré : « Vous êtes sérieux. Ils ne sont pas. Vous êtes décent. Ils ne sont pas. Vous êtes juste. Ils ne sont pas. »

Il accusait alors les républicains de travailler pour Donald Trump « aux dépens de millions d’Américains ».

« C’est la différence entre un camp qui croit au gouvernement et un camp qui croit au pouvoir », a conclu le membre du Congrès californien.

Pour souligner davantage son point de vue, M. Swalwell a affiché un chronomètre intitulé « Jordan’s Subpoena Evasion » lors de l’audience.

La minuterie indiquait le nombre de jours, d’heures, de minutes et de secondes écoulés depuis l’émission de l’assignation à comparaître ; Mercredi marquait 496 jours.