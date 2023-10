Jim Jordan fait face au deuxième vote du président de la Chambre au milieu des tentatives de convaincre les récalcitrants républicains – La politique américaine en direct

Depuis il y a 2 heures 08h47 HAE Jim Jordan cherche à vaincre les récalcitrants alors que la Chambre se prépare pour le deuxième vote à la présidence Sera-ce aujourd’hui le jour où les républicains se rassembleront et éliront un nouveau président de la Chambre des représentants ? Tout ce que l’on peut dire avec certitude, c’est que les législateurs se réuniront à 11 heures, heure de l’Est, et voteront pour la deuxième journée consécutive. Jim Jordan tentera de réclamer les 217 voix dont il a besoin pour remporter le marteau. A part ça, tout est en suspens. Hier, 20 législateurs républicains ont dit non à la Jordanie, y compris des modérés représentant les districts swing. C’est un chiffre important, et il n’est pas clair si Jordan a réussi à changer d’avis dans les heures qui ont suivi le vote. Si Jordan est à nouveau rejeté lors du vote d’aujourd’hui, cela augmentera la pression sur le Parti républicain pour qu’il trouve quelqu’un d’autre pour occuper le poste qui lui revient. Kévin McCarthy a été contraint de quitter le pays il y a deux semaines par des insurgés de droite et l’accord des démocrates. Mais qui? Ce matin, Punchbowl News a rapporté ce député républicain David Joyce déposera une requête pour nommer un président suppléant Patrick McHenry pleins pouvoirs. Nous verrons si cela mène quelque part. Voici ce qui se passe d’autre aujourd’hui : Joe Biden se trouve en Israël, où il a déclaré qu’hier, l’explosion meurtrière d’un hôpital avait été « provoquée par l’autre équipe ». Suivez notre blog en direct pour en savoir plus.

Donald Trump a déclaré hier qu’il ferait appel de l’ordonnance de silence limité qu’un juge fédéral lui a imposée plus tôt cette semaine dans l’affaire de subversion électorale.

Nouveau sondage depuis l’Université de Virginie On constate qu’une part significative des Américains s’intéresse aux idées politiques radicales telles que la sécession des États de l’union et les alternatives à la démocratie.

Mis à jour à 09h33 HAE

Les évènements clés

Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 5 mois 10h46 HAE Un allié de la Jordanie prévient qu’il perdra son soutien lors du prochain vote Scott Perryun Jim Jordan allié, prévient que le candidat à la présidence perdra son soutien lors du vote prévu aujourd’hui après 11 heures : Juste pour qu’il n’y ait pas de surprises : la Jordanie aura probablement MOINS de voix aujourd’hui qu’hier – comme je m’y attendais. C’est le combat – que représente Jim Jordan – pour mettre fin au statu quo, et ce n’est pas facile… Restez forts et continuez à prier. -RepScottPerry (@RepScottPerry) 18 octobre 2023 La Jordanie ne peut perdre que trois voix, mais hier, 20 républicains ont voté contre lui.

Mis à jour à 10 h 46 HAE

il y a 23 mois 10h28 HAE Jim Jordan demande aux législateurs de s’opposer aux pleins pouvoirs du président par intérim McHenry CNN rapporte que Jim Jordan tente d’encourager les législateurs à s’opposer à la proposition d’accorder au président par intérim Patrick McHenry pleins pouvoirs : NEWS : L’équipe de Jim Jordan incite ses partisans à voter contre la résolution habilitant le président par intérim Patrick McHenry, ont indiqué des sources à CNN, qui pourrait être présentée dès aujourd’hui. Et Jordan veut continuer à se battre sur le terrain pour la présidence, m’a-t-on dit. – Mélanie Zanona (@MZanona) 18 octobre 2023 Pendant ce temps, Punchbowl News rapporte que les démocrates sont de plus en plus favorables à l’idée, arguant que l’arrêt de la Jordanie – un Donald Trump acolyte qui a embrassé les théories du complot sur sa défaite électorale de 2020 – serait une victoire : NOUVEAU – COMMENT LES DEMS DE LA MAISON PENSENT À L’EMPOWERING SPEAKER PRO TEM – Le sentiment général des dirigeants démocrates de la Chambre est qu’ils sont POUR l’autonomisation d’un président intérimaire – dans ce cas, PATRICK MCHENRY. L’idée est la suivante : DEMS : Arrêter un Président Jordan est une grande victoire… -Jake Sherman (@JakeSherman) 18 octobre 2023

Mis à jour à 10 h 43 HAE

il y a 40 mois 10.11 HAE Patrick McHenry est actuellement président intérimaire, poste qu’il a occupé après que Kevin McCarthy ait placé son nom en tête d’une liste de successeurs, puis a été expulsé de ses fonctions par les insurgés de droite et les démocrates. Ce poste n’a pas beaucoup de pouvoirs, et depuis qu’il a assumé ce rôle, McHenry a donné le ton à la Chambre pendant et hors des vacances et a présidé le vote de la présidence hier. Le voici, racontant la nouvelle que Jim Jordan n’a pas eu les voix pour remporter le marteau : Le représentant Jim Jordan (R-OH) ne parvient pas à remporter la présidence au premier tour. 20 Républicains ont voté pour d’autres candidats tandis que les 212 Démocrates ont soutenu le représentant Hakeem Jeffries (Démocrate de New York), faisant du leader de la minorité parlementaire le principal obtenant des voix. pic.twitter.com/Pi3xjMoZje – Le recomptage (@therecount) 17 octobre 2023



il y a 1h 09h52 HAE La proposition visant à donner à Patrick McHenry les pleins pouvoirs de président de la Chambre pourrait se heurter aux mêmes problèmes que les républicains Jim Jordan, Steve Scalise et Kevin McCarthy ont rencontré lorsqu’ils se présentaient à la tête de la Chambre : l’opposition de leur propre parti. Avec les seuls législateurs du GOP, le parti aurait besoin d’un accord quasi unanime de 217 voix pour que McHenry obtienne le poste, et ils ont eu du mal à trouver une quelconque sorte de consensus ces derniers jours. Mais Punchbowl News rapporte que les démocrates pourraient être disposés à soutenir cette idée. Voici quel chef de la minorité Hakeem Jeffries il fallait dire : J’ai interrogé Hakeem Jeffries sur l’idée proposée pour responsabiliser McHenry et si les démocrates pouvaient soutenir cela. « Toutes les options sont sur la table », a déclaré Jeffries. https://t.co/qWl7UmKfRJ – Max Cohen (@maxpcohen) 18 octobre 2023



il y a 1h 09h28 HAE Les conservateurs proposent d’habiliter le président temporaire McHenry à sortir de l’impasse du Parti républicain L’avenir n’est pas écrit, mais pour l’instant, il ne s’annonce pas bien pour Jim Jordancampagne pour être élu président de la Chambre. Voici un nouveau reportage sur l’organisation de ses adversaires, de CNN : Un membre du GOP House opposé à Jim Jordan m’a dit que l’opposition à sa candidature augmenterait, surtout si elle passe à un troisième tour – potentiellement 25 R votant contre lui.⁰⁰« L’opposition est organisée. Nous sommes en communication étroite, unifiés et en croissance », a déclaré le membre. – Manu Raju (@mkraju) 18 octobre 2023 Chaque jour où la Chambre reste dysfonctionnelle est un autre jour où la pression augmente sur les Républicains pour qu’ils trouvent une issue à ce pétrin. Ces dernières heures, deux conservateurs influents se sont emparés d’une solution inédite : étendre les pouvoirs du Patrick McHenryqui a pris la parole en tant que conférencier par intérim à la suite Kévin McCarthy‘ éviction, pour permettre à la chambre d’adopter une loi. « Si les républicains de la Chambre ne parviennent pas à résoudre la question de la présidence dans les prochains jours, ils feraient peut-être mieux de confier au président pro tempore Patrick McHenry la tâche de diriger la Chambre au moins jusqu’à la fin de l’année », a déclaré l’ancien président républicain de la Chambre. Newt Gingrich écrit dans une chronique hier. Le Wall Street Journal Comité éditorialune voix influente parmi les conservateurs, s’est également montrée favorable, soulignant la nécessité urgente pour la Chambre de mettre fin à la fermeture du gouvernement dans quelques semaines et de décider d’envoyer ou non davantage d’aide à Israël et à l’Ukraine. « La Maison du peuple compte toujours des personnages peu sérieux, mais elle a désormais un travail sérieux à accomplir. Une option consiste à tirer sur le levier d’urgence de Patrick McHenry, c’est-à-dire à étendre temporairement le mandat du Speaker Pro Tempore pour couvrir un agenda limité », ont-ils écrit. « M. McHenry ne semble pas vouloir ce poste, et à ce stade, quelle personne sensée le ferait ? Mais il est très respecté et on pourrait le convaincre de le faire pour le bien du pays.» Comme l’a rapporté Punchbowl News ce matin, le républicain de l’Ohio David Joyce devrait présenter aujourd’hui une motion pour que McHenry soit président. Comme pour tout ce qui se passe dans cette Chambre indisciplinée, cela ne mènera peut-être à rien, mais ce sera une idée à surveiller au fil de la journée.



il y a 2 heures 09h08 HAE À la fin de la journée d’hier, Jim Jordan a tweeté un appel à l’unité au sein du GOP : Nous devons cesser de nous attaquer les uns les autres et nous rassembler. Il y a trop de choses en jeu. Revenons à la crise à la frontière sud, à l’inflation et à l’aide à Israël. – Représentant Jim Jordan (@Jim_Jordan) 18 octobre 2023 Nous verrons si ses paroles influencent suffisamment les votes lorsque la Chambre se réunira à 11 heures, heure de l’Est. Jordan devrait renverser au moins un adversaire aujourd’hui : Doug LaMalfaqui hier s’est opposé à Jordan mais a annoncé qu’il voterait pour lui à l’avenir : Ma déclaration sur le vote d’aujourd’hui : pic.twitter.com/2x75BH7NMZ – Représentant Doug LaMalfa (@RepLaMalfa) 17 octobre 2023