Jim Jordan et Steve Scalise accumulent des soutiens avant l’élection du président

Le leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise, et le président du pouvoir judiciaire, Jim Jordan, obtiennent le soutien des membres du GOP de la Chambre avant l’élection du président de la Chambre, mercredi.

Jordan et Scalise doivent recueillir 218 voix à la Chambre pour obtenir le marteau, et de nombreux républicains, dont l’ancien président Donald Trump, ont soutenu le membre du Congrès de l’Ohio, tandis que d’autres, comme le whip de la majorité à la Chambre, Tom Emmer, soutiennent Scalise.

« Le président Jordan est le seul candidat capable d’unir le parti et d’obtenir les voix pour être président », a déclaré Russell Dye, porte-parole de Jordan, à la Daily Caller News Foundation.

Le leader de la majorité républicaine à la Chambre, Steve Scalise, de Louisiane, et le président du pouvoir judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, de l’Ohio, accumulent le soutien des membres du GOP alors qu’ils se disputent le poste de président après l’éviction de Kevin McCarthy.

Scalise et Jordan sont les deux seuls républicains de la Chambre à être entrés dans la course à la présidence, le président du comité d’étude républicain de la Chambre, Kevin Hern, de l’Oklahoma, ayant décidé de ne pas se présenter samedi. Avant le forum des candidats de mardi et l’élection du président de la Chambre mercredi, de nombreux républicains, dont l’ancien président Donald Trump, ont soutenu Jordan, tandis que d’autres, dont le whip de la majorité parlementaire Tom Emmer, soutiennent Scalise.

« Jim Jordan est un homme honnête, fidèle à sa parole et à ses valeurs. C’est aussi un bourreau de travail. Il fera passer les gens avant la petite politique de Washington. Il a tout mon soutien pour être le prochain président de la Chambre », la représentante de Caroline du Sud Nancy Mace, l’une des huit républicaines qui ont voté pour destituer McCarthy, a écrit sur Twitter dimanche.

Avec Mace, les représentants du GOP. Jim Banques de l’Indiana, Thomas Massié du Kentucky, Chip Roy du Texas, Darrell Issa de Californie, Warren Davidson de l’Ohio, Lauren Boébert du Colorado, Scott Fitzgerald du Wisconsin, Jeff Duncan de Caroline du Sud, Dan Bishop de Caroline du Nord, Marie Miller de l’Illinois, Mike Turner de l’Ohio, Mike Carey de l’Ohio, Marc Vert du Tennessee, Jeff Van Drew du New Jersey, Ralph Normand de Caroline du Sud, Alex Mooney de Virginie occidentale, Byron Donalds de Floride, Troy Balderson de l’Ohio, Harriet Hageman du Wyoming, Max Miller de l’Ohio et Ronny Jackson du Texas ont soutenu la Jordanie.

Jordan et Scalise doivent obtenir le soutien d’une majorité de la Chambre, soit 218 voix, pour devenir président. (EN RELATION : Fox News annule le débat sur le président de la Chambre après le retrait des candidats)

Le représentant du Texas, Tony Gonzales, est devenu l’un des premiers à lancer soutien derrière Scalise pour le poste de conférencier, quelques heures seulement après l’éviction de McCarthy mardi.

Représentants. Steve Womack de l’Arkansas, Ken Calvert de Californie, Andy Barr du Kentucky, Pat Fallon du Texas, Chuck Fleischmann du Tennessee, John James du Michigan, Lance Gooden du Texas, Mario Díaz-Balart de Floride, Marianne Miller-Meeks de l’Iowa, Ashley Hinson de l’Iowa, Anne Wagner du Missouri, Vern Buchanan de Floride, Copain Carter de Géorgie et Lisa McClain du Michigan font partie des républicains de la Chambre qui soutiennent Scalise comme président.

« Notre majorité républicaine a été envoyée à Washington pour accomplir un travail au nom du peuple américain. Je crois que le représentant Steve Scalise est le bon choix pour être notre nouveau président et guider notre conférence à travers une période difficile », Calvert a écrit Mercredi sur Twitter. « Steve est un fervent conservateur, il a démontré sa capacité à diriger et je pense qu’il est la meilleure personne pour ce poste. »

Gaetz, qui a dirigé la motion visant à quitter McCarthy, n’a pas encore révélé quel candidat il soutiendrait pour le poste de président, mais a fait l’éloge de Jordan et de Scalise dimanche.

« Et d’ailleurs, si nous avons un président Jim Jordan ou un président Steve Scalise à la fin de la semaine prochaine, il n’y aura pas un seul républicain, sans peut-être Kevin McCarthy, qui ne croit pas que nous ayons amélioré le système politique. poste », Gaetz dit Kristen Welker de NBC News. « Il s’agit d’assurer la stabilité financière à long terme de notre pays du point de vue du leadership. Et avec Steve Scalise ou Jim Jordan, nous aurons indéniablement une mise à niveau, et je l’attends avec impatience.

Le président du comité des services financiers, Patrick McHenry, de Caroline du Nord, est président intérimaire depuis que la Chambre a voté par 216 voix contre 210 pour évincer McCarthy mardi. Après sa destitution, McCarthy a rapidement annoncé qu’il ne se présenterait plus pour le poste.

Certains républicains de la Chambre, comme le représentant de New York. Mike Lawler et le représentant de Floride. Carlos Giménezespèrent toujours que McCarthy conservera son poste de président.

Scalise n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la DCNF.

