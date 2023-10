WASHINGTON — Un « mélange » de 25 législateurs républicains bien établis a empêché vendredi le représentant Jim Jordan de remporter le marteau du président pour la troisième fois, soulevant davantage de doutes quant à la capacité du candidat soutenu par Donald Trump à continuer la course.

Jordan, républicain de l’Ohio et président du comité judiciaire, a reçu 194 voix, soit 10 voix de moins que le nombre dont il avait besoin pour être élu président de la Chambre, en fonction de l’assistance. Les 210 démocrates se sont tous ralliés au chef de la minorité Hakeem Jeffries de New York.

Jordan a reçu cinq voix de moins qu’au deuxième tour de mercredi, signe que les choses continuaient à évoluer dans la mauvaise direction pour sa candidature à la présidence.

Jordan n’a réussi à convaincre aucun de ses détracteurs vendredi, tandis que trois de ses partisans modérés ont apporté leur soutien à d’autres candidats lors de l’appel nominal. Le représentant Brian Fitzpatrick, R-Pa., coprésident du parti bipartisan Problem Solvers, est passé au président Pro Tem Patrick McHenry, RN.C., tandis que les représentants vulnérables Tom Kean du New Jersey ont voté pour l’ancien président Kevin McCarthy, R- Californie, et Marc Molinaro de New York a voté pour l’ancien représentant Lee Zeldin, RN.Y.

Le représentant Derrick Van Orden, républicain du Wisconsin, partisan de la Jordanie, a raté le vote alors qu’il se rendait en Israël pour examiner les conditions sur le terrain dans leur guerre contre le Hamas.

Contrairement aux partisans de la ligne dure conservatrice qui ont éjecté Kevin McCarthy de son poste de président le 3 octobre et fait échouer la tentative du chef de la majorité Steve Scalise de lui succéder, le bloc des républicains anti-Jordan est composé d’un mélange de modérés, de conservateurs, de New-Yorkais et de Floridiens, de défenseurs de la Jordanie. les faucons et les appropriateurs, y compris la puissante présidente des crédits, Kay Granger du Texas.

« Il s’agit plutôt d’un groupe hétéroclite », a déclaré le représentant Barry Loudermilk, R-Ga., qui soutient Jordan.

Après le vote, le représentant Troy Nehls du Texas a été vu en train de fumer un cigare et de dire aux journalistes que la Jordanie « n’a pas les voix ». Nehls, qui a soutenu Jordan lors des trois premiers votes, a déclaré que son quatrième vote serait pour Trump.