Jim Jordan devrait mettre fin à sa candidature à la présidence : Chris Christie

Le représentant Jim Jordan devrait se préparer à passer à autre chose, selon son compatriote républicain Chris Christie.

Avant que Jordan ne perde sa deuxième tentative consécutive pour remporter le marteau du président de la Chambre, Christie, candidat à l’investiture présidentielle du GOP, a déclaré à CNBC que le républicain de l’Ohio devrait se retirer de la course s’il perdait effectivement.

« Mon propre parti a l’air enfantin », a déclaré Christie dans « Squawk on the Street », à propos du désarroi parmi les républicains de la Chambre.

Christie a prédit que Jordan ne parviendrait effectivement pas à convertir suffisamment les 20 républicains de la Chambre qui ont voté contre lui lors du premier tour de scrutin mardi. Lors de ce premier vote, Jordan n’a remporté que 200 des 217 voix dont il avait besoin pour devenir président.

« Il a une histoire à la Chambre et il y a beaucoup de relations là-bas, certaines bonnes, d’autres mauvaises », a déclaré Christie à propos de Jordan.

« Je pense qu’après ce deuxième vote, s’il ne l’obtient pas, je pense qu’il lui incombe de faire ce que Steve Scalise a fait, c’est-à-dire de dire ‘OK, ce n’est pas moi’, de s’écarter et de voir qui est le prochain. ,' » il a dit.

Christie a éludé la question de savoir s’il pensait que Jordan devrait diriger la Chambre à majorité républicaine.

Il a plutôt déclaré que la priorité du Parti républicain devrait être d’élire rapidement un président afin que le Congrès puisse traiter une multitude de questions urgentes.

« Ce que je dirais, c’est qu’il suffit de trouver un orateur. Vous savez, nous avons l’aide d’Israël, l’aide de l’Ukraine, l’aide à Taiwan, la sécurité des frontières et un budget, tout cela à faire. Et rien de tout cela ne peut se faire sans un orateur », a-t-il déclaré. dit.

« Alors trouvons quelqu’un et passons à autre chose. »

Mais Christie a déclaré qu’il ne soutenait pas l’idée d’élire le représentant Patrick McHenry, RN.C., comme président pro tempore comme mesure provisoire pour permettre au gouvernement de remplir certaines fonctions essentielles.

« S’il fait une chose qu’ils n’aiment pas, alors il est dehors et nous sommes de nouveau dans ce baril », a déclaré Christie, faisant référence à un groupe de républicains d’extrême droite qui ont mené la campagne pour évincer le dernier orateur, Rep. Kevin McCarthy, R-Calif.

Christie est un opposant virulent à l’ancien président Donald Trump, favori de la primaire présidentielle du GOP de 2024, qui a soutenu Jordan comme président.

Dans son interview sur CNBC, Christie a critiqué Trump et certains de ses autres principaux rivaux, dont le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l’entrepreneur de droite Vivek Ramaswamy, sur la politique étrangère et d’autres questions.

Les sondages nationaux montrent Christie loin derrière ces candidats – en particulier Trump, qui détient constamment une avance importante sur le terrain.

Christie a déclaré qu’il pensait que la course changerait dans les 100 jours précédant l’approche des premières élections, à mesure que les électeurs des principaux États primaires commenceraient à y prêter plus d’attention.