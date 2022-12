Jim Jordan demande des informations sur la “collusion” présumée de Big Tech avec l’administration Biden

Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, le membre éminent du comité judiciaire de la Chambre qui devrait diriger le panel l’année prochaine lorsque les républicains prendront la majorité à la chambre, a présenté son approche de Big Tech avec des lettres aux PDG de Pomme , Amazone , Alphabet , Méta et Microsoft mercredi.

Dans le des lettresJordan a exigé des informations sur ce qu’il a appelé “la nature et l’étendue de la collusion de vos entreprises avec l’administration Biden”.

Dans les lettres aux PDG de la technologie, la Jordanie a exigé des documents et des communications remontant à janvier 2020 entre les employés et les sous-traitants des entreprises et toute personne affiliée à la branche exécutive du gouvernement concernant “la modération, la suppression, la suppression, la restriction ou la réduction de la circulation du contenu .”

Il a également demandé une liste de noms de personnes dans les entreprises chargées d’élaborer des politiques de modération de contenu, actuelles ou passées, ainsi que des groupes tiers, des entreprises ou des personnes que l’entreprise a consultées sur les politiques de modération de contenu. La Jordanie a demandé les documents avant 17 heures le 2 décembre.

La Jordanie a été l’une des voix les plus fortes pour critiquer les entreprises Big Tech pour la censure présumée des voix conservatrices en ligne. C’est pourquoi il acclamé la décision d’achat du milliardaire Elon Musk Twitter, depuis que Musk s’est qualifié d’absolutiste de la liberté d’expression et a semblé se ranger du côté de nombreux conservateurs qui se sont plaints d’une trop grande modération de leurs points de vue. Pourtant, même Musk a supprimé le contenu du site qu’il possède maintenant, notamment en suspendant récemment un compte qui suivait son jet, même après avoir promis qu’il ne le ferait pas.

Les entreprises technologiques grand public ont nié à plusieurs reprises les allégations de partialité et ont insisté pour qu’elles appliquent leurs directives communautaires comme indiqué dans leurs politiques. Examens indépendants ont constaté que les voix de droite dominent et alimentent encore souvent les discussions en ligne.

Alors que les audiences sur la censure présumée sur les plates-formes technologiques ont pris un siège arrière tandis que les démocrates ont tenu les marteaux dans les deux chambres du Congrès, les lettres de Jordan indiquent qu’elles sont susceptibles de revenir sur le devant de la scène sous le contrôle républicain de la Chambre.

Une législation réussie affaiblissant le bouclier de responsabilité légale des entreprises technologiques pour la modération de contenu semble cependant encore peu probable, les démocrates conservant le contrôle du Sénat, car les deux parties ont des idées très différentes sur la manière dont cette loi devrait être modifiée. Pourtant, quelques Affaires de la Cour suprême à venir l’année prochaine qui impliquent cette loi, l’article 230, ont le potentiel de modifier le calcul au Congrès s’ils doivent tenir compte des effets secondaires d’une décision.9 et a déclaré que la lettre est également une demande formelle de conserver les dossiers existants et futurs sur ces sujets.

Meta a refusé de commenter. Les quatre autres sociétés que Jordan a incluses dans la lettre et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

