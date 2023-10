« Nous devons nous mettre au travail pour le peuple américain. Nous devons faire ce que nous avons dit que nous allions faire. Nous devons faire ce que nous leur avons dit que nous allions faire lorsqu’ils nous ont élus et nous ont mis au pouvoir et, franchement, nous ne pouvons pas le faire si la Chambre n’est pas ouverte. Nous ne pouvons pas ouvrir la maison avant d’avoir [a] conférencier. »

« Nous devons faire avancer le processus d’affectation des crédits afin que les éléments clés de notre gouvernement soient financés et financés de la bonne manière, en particulier notre armée. Nous devons reprendre nos travaux en comité. Et franchement, nous devons poursuivre le travail de surveillance que je considère si important », a déclaré Jordan, qui dirige le comité judiciaire, qui est l’un des trois à mener l’enquête de destitution sur Joe Biden .

Les évènements clés

il y a 4 mois 08h43 HAE

Chaque fois que la Chambre reviendra à ses fonctions, l’un de ses premiers points à l’ordre du jour sera de répondre à une demande d’aide d’urgence de Joe Biden pour le principal allié américain, Israël, et l’Ukraine, qui repousse une invasion de l’ennemi juré des États-Unis, la Russie. Biden a fait cette demande hier soir lors d’un rare discours dans le Bureau Ovale, et voici plus d’informations à ce sujet de la part de David Smith du Guardian :

Joe Biden a établi un lien direct et provocateur entre l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’attaque du Hamas contre Israël, en exhortant les Américains à ne pas abandonner leur rôle de « phare pour le monde ».

Dans le deuxième discours seulement de sa présidence dans le Bureau ovale, Biden a déclaré qu’il demanderait au Congrès de fournir une aide à la fois à Israël et à l’Ukraine et a dénoncé le fléau de l’antisémitisme et de l’islamophobie dans son pays.

Le discours de 15 minutes du président visait à relier les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient pour convaincre les électeurs fatigués de la guerre et les républicains radicaux des obligations de l’Amérique. Il s’agit d’un amalgame qui va inquiéter certains, d’autant plus qu’Israël, doté d’une puissance militaire largement supérieure, se prépare à une invasion terrestre de Gaza.

« Le Hamas et Poutine représentent des menaces différentes, mais ils partagent un point commun : ils veulent tous deux anéantir complètement une démocratie voisine », a déclaré Biden, assis au bureau de Resolute avec des drapeaux, des photos de famille, des rideaux dorés et une fenêtre sombre derrière lui.

Ces deux crises constituent un test diplomatique redoutable pour l’ancien président de la commission sénatoriale des relations étrangères qui, à 80 ans, est plus âgé que l’État d’Israël lui-même. Cela ne l’a pas empêché d’effectuer un voyage éclair dans le pays mercredi.