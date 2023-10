Jim Jordan a un plan pour éviter une fermeture s’il devient président de la Chambre. Est-ce que ça marchera?

WASHINGTON — Le candidat républicain à la présidence de la Chambre, Jim Jordan, a présenté à ses collègues un plan peu orthodoxe visant à empêcher la fermeture du gouvernement le 17 novembre.

Et les membres de sa conférence ont des sentiments mitigés à ce sujet.

Lors de récentes réunions avec les Républicains de la Chambre, Jordan, le fervent de droite de l’Ohio, a appelé à l’adoption d’un projet de loi provisoire pour maintenir l’argent en vertu de la loi existante au-delà du mois d’avril, selon une demi-douzaine de législateurs qui ont entendu ses commentaires. La raison en est qu’une réduction générale de 1 %, inscrite dans une récente loi sur le plafond de la dette, entrerait alors en vigueur, imposant des réductions à toutes les agences.

Jordan a indiqué aux républicains qu’il pensait que les coupes automatiques leur donneraient un avantage sur les démocrates sur les projets de loi de financement pour l’année entière alors qu’ils s’efforcent d’adopter des projets de loi de crédits individuels. La raison, estime-t-il, est que les démocrates voudront mettre fin aux coupes automatiques dès que possible et accepteront donc davantage de demandes du Parti républicain.

« C’est un levier », a déclaré le représentant Ralph Norman, RS.C., membre du Freedom Caucus d’extrême droite. « Et je pense qu’il comprendra ça. Et j’ai été contre [continuing resolutions]! Mais nous avons 31 jours. Je veux dire, le temps presse. Nous devons regarder vers l’avenir.

Mais d’autres républicains estiment que c’est une mauvaise idée d’adopter une autre résolution continue, ou CR, qui représente le type de financement à court terme sur pilote automatique que les conservateurs – qui veulent avoir la possibilité de réduire davantage les dépenses – détestent généralement.

« Je n’aime pas du tout ce plan », a déclaré le représentant Mike Garcia, R-Calif., qui a soutenu que le Congrès devait adopter individuellement les projets de loi de financement complet.

Le représentant Matt Gaetz, R-Fla., a déclaré : « Je préfère ne pas être régi par une résolution continue. Je pense que nous devrions demander au Sénat d’adopter nos projets de loi de dépenses sur un seul sujet.

Le plan devrait être adopté par le Sénat contrôlé par les démocrates, mais Jordan estime que les démocrates et le président Joe Biden seraient incapables de dire non à un projet de loi provisoire « propre » qui maintiendrait le financement prévu par la loi actuelle.

Un problème, cependant, est qu’en raison d’une bizarrerie dans les coupes automatiques, les dépenses du ministère de la Défense seraient confrontées à une réduction plus importante que les fonds non militaires. Cela pourrait faire perdre à Jordan le soutien des faucons militaires de son propre parti, déclenchant des divisions au sein du parti et nuisant à la cause des pressions exercées sur les démocrates pour qu’ils se replient.

Le représentant Tom Massie, R-Ky., l’auteur de la disposition de réduction de 1 %, a défendu le plan de Jordan.

« Joe Biden a donc déjà promulgué les réductions qui faisaient partie de la loi sur la responsabilité fiscale », a déclaré Massie. « Si nous sommes toujours sur un CR en avril, il y a une réduction de 1 % qui est mise en œuvre. Et cela s’applique toute l’année à partir du 1er octobre.

«Donc, ce que Jordan a dit là-dedans, c’est que son plan serait de mettre un CR propre sur la table. Et nous votons là-dessus et retirons la fermeture de la table », a-t-il déclaré. « Ce serait un CR propre à long terme qui nous amènerait au-delà du mois d’avril. Et régler nos 12 factures. Et puis le Sénat pourra travailler avec nous sur les 12 projets de loi. Et je pense qu’ils seraient fortement incités à le faire, en envisageant une réduction plutôt qu’un arrêt. »

Jordan a défendu ce plan dans une récente interview, affirmant que la Chambre avait besoin d’un message « fort » pour le Sénat et Biden.

« Adoptez cela pour que cette réduction de 1 % pèse au-dessus de la tête de tout le monde. Rien de tel pour inciter les gens à se concentrer réellement sur l’élaboration des 12 projets de loi de crédits », a-t-il déclaré. « Et le message devient : vous avez voté pour. »

La représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., a déclaré qu’elle envisagerait un projet de loi provisoire s’il était accompagné de conditions politiques et n’était pas une mesure « propre ».

« Si nous ne parvenons pas à résoudre les problèmes qui nous ont mis dans cette situation au départ, alors je ne veux pas continuer à donner des coups de pied dans l’avenir », a-t-elle déclaré dans une interview.

Malgré le scepticisme du Parti républicain à l’égard des projets de loi à court terme, certains affirment que le passé de Jordan en tant que pilier de l’extrême droite lui donne plus de crédibilité pour le vendre aux sceptiques de droite.

« Je ne pense pas qu’il y ait de doute, quand vous regardez l’histoire de Jim Jordan et ses positions très conservatrices, cela va lui donner l’opportunité d’avoir une plus large crédibilité conservatrice », a déclaré le représentant Kevin Hern, R- Okla., président du Comité d’étude républicain, une faction de législateurs conservateurs.

Hern, résumant le message de Jordan aux Républicains, a déclaré : « Il veut se mettre sur pied et obtenir le plus grand nombre possible de citoyens ». [appropriations bills] fait autant que possible d’ici le 17 novembre. Et tous ceux qui sont ici depuis un certain temps savent que nous allons devoir avoir un CR pour continuer ce travail.