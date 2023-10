Jim Jordan a l’intention d’épuiser l’opposition du GOP avec plusieurs votes

Le Chambre des députés votera mardi pour savoir si le représentant Jim Jordan deviendra son prochain président, deux semaines après qu’une faction de législateurs républicains radicaux ait évincé le président de l’époque, Kevin McCarthy, et plongé la chambre basse dans le chaos.

La Chambre reviendra à l’ordre à midi HE et le vote devrait commencer vers 12 h 30.

Le président de la Commission judiciaire ne peut se permettre que de perdre quatre républicains sur 221 tout en remportant le coup de marteau. Pourtant, mardi matin, il restait au moins six membres du GOP publiquement opposés à la Jordanie, et une poignée d’autres qui n’avaient pas encore dit comment ils voteraient.

La conférence républicaine, profondément divisée, n’a jusqu’à présent pas réussi à se rassembler autour d’un candidat à la présidence après l’éviction de McCarthy. Le leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise, était le candidat initial du parti pour remplacer McCarthy, mais il a été contraint d’abandonner sa candidature la semaine dernière après avoir échoué à obtenir les votes.

McCarthy lui-même a dû faire face à 15 tours de scrutin avant de remporter le marteau en janvier. Jordan a déclaré qu’il souhaitait que la Chambre continue de voter aujourd’hui jusqu’à ce qu’elle choisisse un orateur, suggérant que Jordan avait l’intention d’épuiser son opposition à la Chambre.

La Chambre est sans chef depuis deux semaines après qu’une faction de huit républicains dirigée par le représentant Matt Gaetz de Floride a évincé McCarthy lors d’un vote de censure sans précédent.

Les démocrates ont refusé de venir sauver la présidence de McCarthy, ce qui a conduit à sa chute. Ils ne sont pas non plus incités à rendre service à Jordan, un républicain d’extrême droite et proche allié de Donald Trump qui mène une enquête de destitution contre le président Joe Biden.

Cela signifie que Jordan doit s’appuyer entièrement sur la faible majorité de son parti. Les démocrates soutiennent le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries de New York.

Le vide de leadership à la Chambre a plongé le Congrès dans un état de paralysie, incapable de faire avancer d’importantes lois sur la sécurité nationale dans un contexte de tensions croissantes et d’escalade des conflits à travers le monde.

Biden et les faucons républicains de la sécurité nationale, comme le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Michael McCaul du Texas, ont averti que le vide de leadership à la chambre basse était dangereux.

Le président a appelé le Congrès à adopter une aide d’urgence en matière de sécurité pour Israël après les attaques terroristes dévastatrices du Hamas, ainsi que pour l’Ukraine, car Kiev manque de temps pour repousser la Russie avant que les conditions météorologiques ne rendent les opérations militaires plus difficiles.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.