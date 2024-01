Jim Irsay retrouvé inconscient au domicile du Carmel

CARMEL, Indiana – Les secouristes ont trouvé le propriétaire des Colts d’Indianapolis, Jim Irsay, inconscient et ayant du mal à respirer lorsqu’il a été appelé à son domicile de Carmel le mois dernier, ce qu’un rapport de police a décrit comme une « surdose » présumée.

Selon les dossiers du service de police de Carmel obtenus via une demande d’accès aux archives publiques (APRA) de Max Lewis de FOX59/CBS4, des intervenants d’urgence ont été envoyés vers 4 h 30 du matin le 8 décembre au domicile d’Irsay sur W. 116th Street.

Le propriétaire des Indianapolis Colts, Jim Irsay, prend la parole lors d’une conférence de presse, le mardi 14 février 2023, à Indianapolis. Shane Steichen a été présenté comme le nouvel entraîneur-chef des Colts. (Photo AP/Darron Cummings)

Un rapport supplémentaire indique que la police de Carmel a été appelée pour « aider à tirer sur un homme qui ne répondait plus, respirait, mais devenait bleu ». Cet homme, selon le rapport, était Irsay, 64 ans.

Le récit disait que quelqu’un avait découvert qu’Irsay était tombé dans la salle de bain ; il a été transféré sur un lit et ne répondait plus. Irsay avait du mal à respirer, selon le rapport.

“Irsay était inconscient avec une respiration anormale (respiration agonale), un pouls faible et il était froid au toucher”, a écrit l’officier qui a répondu dans le rapport.

L’un des policiers a tenté de réveiller Irsay en lui frottant le sternum, une sorte de stimulus douloureux, mais il est resté insensible. Un policier lui a donné de la naloxone (Narcan) avant l’arrivée des médecins ; il a eu une légère réponse à cela, selon le rapport. La naloxone est utilisée pour lutter contre les surdoses d’opiacés.

Le propriétaire des Colts, Jim Irsay, souffre d’une « maladie respiratoire grave »



Les policiers étaient sur le point d’utiliser un DAE (défibrillateur externe automatisé) pour électrocuter le cœur d’Irsay, mais les ambulanciers ont rapidement pris le relais et Irsay a été emmené dans un hôpital de la région.

“Pour le moment, on ne sait pas ce que M. Irsay avait ingéré avant notre arrivée”, a écrit un officier dans le rapport, qui a qualifié l’incident de “surdose”.

Le rapport indiquait qu’Irsay s’était vu prescrire un certain nombre de médicaments ; les prescriptions ont été expurgées dans les documents fournis dans le cadre de la demande d’APRA. Les documents indiquaient également que des caméras corporelles avaient enregistré l’incident.

DOSSIER – Le propriétaire des Indianapolis Colts, Jim Irsay, prend la parole lors d’une conférence de presse au centre d’entraînement de l’équipe de football de la NFL, le lundi 7 novembre 2022, à Indianapolis. (Photo AP/Darron Cummings, dossier)

Irsay a été aperçu lors du match des Steelers de Pittsburgh le 16 décembre, mais il a fait peu d’apparitions publiques depuis. Les Colts ont déclaré la semaine dernière qu’il était « soigné pour une maladie respiratoire grave ». En conséquence, il a sauté une représentation prévue du Jim Irsay Band à Los Angeles.

Les Colts ont déclaré qu’Irsay « recevait d’excellents soins » et attendaient avec impatience de « revenir sur scène dès que possible ».

L’équipe a fourni une déclaration supplémentaire mercredi lorsqu’elle a été interrogée sur la santé d’Irsay :

“M. Irsay continue de se remettre de sa maladie respiratoire. Nous n’aurons aucun autre commentaire sur sa santé personnelle et nous continuons de demander que la vie privée de Jim et de sa famille soit respectée. Steve Campbell, Vice-président des communications et des affaires externess

Irsay a été ouvert dans le passé sur ses luttes contre la dépendance.

En 2002, il a admis qu’il souffrait d’une dépendance aux analgésiques qui avait commencé en 1995 après que des rumeurs d’enquête fédérale aient circulé. Il a déclaré que plusieurs opérations avaient entraîné des douleurs chroniques et qu’il avait cherché un traitement pour ses problèmes.

Dans une récente interview avec « Real Sports » de HBO, Irsay a déclaré à l’émission qu’il avait été en cure de désintoxication au moins 15 fois et s’est rappelé d’une précédente overdose où il avait failli mourir.

«J’essayais de me désintoxiquer et je mélangeais plusieurs drogues dont je ne connaissais rien. Alors tout d’un coup, je commence à embrouiller mes mots. Et puis code bleu, j’arrête de respirer », a déclaré Irsay. “Et ils m’ont réanimé et le médecin a dit : ‘Jim, tu es un homme chanceux parce que j’avais pratiquement signé le certificat de décès.'”

En 2014, la police du Carmel a arrêté Irsay pour conduite irrégulière. Dans la voiture, ils ont trouvé des médicaments sur ordonnance et plus de 29 000 $ en espèces. Un rapport de toxicologie a révélé plus tard qu’Irsay avait de l’oxycodone, de l’hydrocodone et un médicament utilisé pour traiter l’anxiété dans son système.

En septembre 2014, Irsay a plaidé coupable à un chef d’accusation de délit, a été condamné à une amende par la NFL et a purgé une suspension de six matchs.